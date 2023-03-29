Подростковый тренер Медведева о том, как тот избегал наказаний за кидание ракетки: «Снимал кроссовку и начал ее кидать. Сам придумал»

Тренер Игорь Челышев, работавший с в подростковом возрасте, в интервью Sports.ru рассказал, каким был будущий №1 в мире и чемпион .

– Это он сам придумал. Тоже его голова. Раньше за кидание ракеток у нас бегали 10 кругов вокруг четырех кортов. Он за тренировку мог пробежать 20 кругов. Тренировка идет полтора-два часа. То есть, он терял минут 15.

Если упражнение интересное, которое ему самому нужно, он бежал очень быстро. Если упражнение неинтересное, он ходил пешком с видом обиженного ребенка.

Потом, когда он понял, что кидать ракетки бесполезно, потому что он пропускает важные вещи, он снимал кроссовку и начал ее кидать. А за кроссовку ничего дать нельзя. Так что он вышел из ситуации самостоятельно, сам придумал.

Была ситуация, когда у него было интересное упражнение и он зафиндюлил ботинок через забор. А там с корта один выход. И он бежал босиком вокруг всех кортов, чтобы ботинок вытащить.

– Значит, метание кроссовок – это не одноразовая акция?

– Вместо ракетки, да. За тренировку мог раза два кинуть.

– Как вы реагировали?

– Тут ничего не сделаешь – он придумал. Ракетки – да. А про кроссовки никто правил не придумал.

Мы сначала ржали. А потом – ну что ты сделаешь? В правилах тенниса нет ничего про кидание кроссовок. Если он его на трибуны кинет – будет предупреждение. А если снимет и просто под себя кинет, то ничего.

И сейчас он этим и не пользуется.

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

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