Подростковый тренер Медведева о том, каким тот был: «Есть такое понятие – любил мячик. Щенок такой: дали мяч – ему уже счастье»

Тренер Игорь Челышев, работавший с в подростковом возрасте, в интервью Sports.ru рассказал, чем ему запомнился будущий №1 в мире и чемпион .

«Да ничем. Обыкновенный. Просто немножко злее, чем другие. Еще есть такое понятие – любил мячик. Щенок такой: дали мяч – ему уже счастье.

И если что-то не получается, начинается известная всем истерика. Сейчас он лучше это контролирует, хотя тоже бывает – крыша едет, дом стоит. А раньше еще хуже было. Дело не в том, что он кому-то проигрывает, а в том, что у него самого не получается с мячом что-то сделать.

Но он игровой. Думаю, если бы попал не в теннис, а в другой вид спорта с мячиком, то у него и там бы получилось».

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

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