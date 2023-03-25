Алькарас о том, как ему помогает молодость: «У меня нет никаких других забот, кроме игры. Для меня это единственное»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал мнение, что со временем играть ему станет тяжелее. Например, Энди Маррей сказал: «Я по опыту знаю, что в 18-19 лет играть легче, когда еще не накопились шрамы».
«Наверное. Наверное. Мне нужно это использовать. Я молодой. И я согласен с тем, что он сказал.
Я молодой, у меня нет никаких других забот, кроме игры. Для меня это единственное. Наверное, с возрастом ты начинаешь больше думать».
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Да и вообще, многие спортивные легенды-долгожители именно такие - Зидан, леброн, месси.
Карасю в этом плане может быть сложнее с концентрацией на теннисе, вспоминая его историю с Радукану)
Но есть конечно ребята типа Роналду и Ди Каприо, которым это не мешало)
Так что поглядим, как это скажется)