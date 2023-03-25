Алькарас о том, как ему помогает молодость: «У меня нет никаких других забот, кроме игры. Для меня это единственное»

Теги Энди Маррей ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал мнение, что со временем играть ему станет тяжелее. Например, Энди Маррей сказал: «Я по опыту знаю, что в 18-19 лет играть легче, когда еще не накопились шрамы».

«Наверное. Наверное. Мне нужно это использовать. Я молодой. И я согласен с тем, что он сказал.

Я молодой, у меня нет никаких других забот, кроме игры. Для меня это единственное. Наверное, с возрастом ты начинаешь больше думать».

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3 комментария

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Yulia lim
Ответ Nikolay Stavrogin
Кстати примечательно, что биг 3 плюс Энди имели вторые половинки значительно до того, как стали 1 ракетками и выиграли первый шлем. Да и вообще, многие спортивные легенды-долгожители именно такие - Зидан, леброн, месси. Карасю в этом плане может быть сложнее с концентрацией на теннисе, вспоминая его историю с Радукану) Но есть конечно ребята типа Роналду и Ди Каприо, которым это не мешало) Так что поглядим, как это скажется)
Его историю с Радукану? С каких пор лайки в инсте стали историей, это обычное поведение подростка
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Nikolay Stavrogin
Кстати примечательно, что биг 3 плюс Энди имели вторые половинки значительно до того, как стали 1 ракетками и выиграли первый шлем.
Да и вообще, многие спортивные легенды-долгожители именно такие - Зидан, леброн, месси.
Карасю в этом плане может быть сложнее с концентрацией на теннисе, вспоминая его историю с Радукану)
Но есть конечно ребята типа Роналду и Ди Каприо, которым это не мешало)
Так что поглядим, как это скажется)
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Карлос ещё успеет сколотить огромный капитал для безбедной пенсии...
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