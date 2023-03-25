Алькарас о том, как ему помогает молодость: «У меня нет никаких других забот, кроме игры. Для меня это единственное»

Первая ракетка мира прокомментировал мнение, что со временем играть ему станет тяжелее. Например, сказал: «Я по опыту знаю, что в 18-19 лет играть легче, когда еще не накопились шрамы».

«Наверное. Наверное. Мне нужно это использовать. Я молодой. И я согласен с тем, что он сказал.

Я молодой, у меня нет никаких других забот, кроме игры. Для меня это единственное. Наверное, с возрастом ты начинаешь больше думать».

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