Маррей об Алькарасе: «Многие ждут, что сейчас все будут выигрывать по 20+ ТБШ. Я таких предсказаний давать не буду»

Теги Энди Маррей ATP Карлос Алькарас Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей прокомментировал то, что 19-летний Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга.

«У него прекрасная и разноплановая игра, которая должна хорошо работать на всех покрытиях.

Он не самый крупный, но подает мощно. Он невероятно двигается, физически подготовлен отлично. У него очень разнообразная игра. Он любит атаковать.

Надеюсь, он все это сохранить. Я по опыту знаю, что в 18-19 лет играть легче, когда еще не накопились шрамы. Надеюсь, он сохранит этот игровой стиль, потому что смотреть на него очень интересно. Пока что он выступает лучше большинства ребят, которые появились в последние 8-10 лет.

Многие ждут, что сейчас все будут выигрывать по 20+ «Больших шлемов», как будто это нормально. Я таких предсказаний давать не буду. Но думаю, он будет на вершине, пока хочет играть».

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1 комментарий

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Андрей Синецкий
Энди , никто не ждет 20+ . В век инстаграмм ни один теннисист никогда не дойдет до этих цифр.
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