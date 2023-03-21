Анастасия Мыскина: «Соболенко могла бы обыграть Рыбакину, если бы в определенный момент не играла ей под форхенд»
Анастасия Мыскина прокомментировала победу Елены Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллс. В финале казахстанка обыграла Арину Соболенко 7:6(11), 6:4.
«На данный момент Рыбакина находится в потрясающей форме. Она выиграла турнир и играет лучше всех на данный момент. В матче с Рыбакиной Арина, на мой взгляд, тактически сыграла неправильно. Она могла бы обыграть Рыбакину, если бы в определенный момент не играла ей под форхенд. Пусть это будет звучать слишком просто, но тем не менее.
Начнем с того, насколько шикарно Лена отыграла справа. Возникает вопрос, почему Арина, видя, откуда соперница ошибается чаще, в самый нужный момент, подает ей под лучшую и сильную руку. Я этого не поняла», – заявила Мыскина в эфире «Больше! Лайв».
Отметим, что Соболенко в финале в Индиан-Уэллс допустила 10 двойных, все в первом сете. На тай-брейке она не реализовала два сетбола.
Может, Рыбакина – лучшая теннисистка мира?
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Однако, как говорится, счёт на табло: Елена Рыбакина получила свой трофей (🏆), а Арына Сабаленка в очередной раз получила дырку от бублика (🍩)... Такие вот дела!😂
Да не справилась просто Арина с управлением от волнений, хотя и понимала как надо. Зато справилась Лена.
Может, ошибаюсь. Уж если Анастасия в недоумении
А если бы Рыбакина ошибалась с форхенда, то Соболенко выиграла 2-0.