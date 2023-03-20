Соболенко о двойных ошибках в финале Индиан-Уэллс: «Будут дни, когда придется бороться со старыми привычками. Это напоминание о том, что нормально сталкиваться с проблемами»

прокомментировала проблемы с подачей в финале в Индиан-Уэллс.

В матче против – 6:7(11), 4:6 – она допустила 10 двойных, все в первом сете. На тай-брейк она не реализовала два сетбола.

– В первом сете у вас было преимущество 4:2. Что изменилось после этого? Проблемы с подачей возникли только из-за вас или давила соперница?

– Думаю, дело в сочетании обоих факторов. Я не очень хорошо подавала, а ветер усиливался, и я не приспособилась.

Конечно, я заметила, что она вошла в корт и стала играть немного агрессивнее. Да, по-своему сказалось и то, и другое.

В первом сете у меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась, и это нормально. Это напоминает, что все равно много над чем нужно работать. Будут дни, когда не все будет складываться в твою пользу, поэтому нужно упорно работать и бороться.

– Как проигранный первый сет повлиял на вас в начале второго?

– Я была очень разочарована собой после первого сета, особенно когда вроде как отыгралась, а потом она заработала сетболы, и их я тоже отыграла. Кажется, я раза три подавала на сет, но не воспользовалась шансами, подача не шла.

Я была очень разочарована и взяла туалетный перерыв, чтобы отключиться, перезагрузиться и начать с чистого листа. Кажется, что в первых двух геймах я еще не вошла в игру. Я была не в своей тарелке, пыталась вернуться на корт и продолжить борьбу.

Так что, да, не все получилось.

– Какие выводы вы сделали?

– Будут дни, когда придется бороться со старыми привычками, не каждый матч будет складываться в твою пользу, не всегда удастся подавать идеально. Это напоминание о том, что нормально сталкиваться с проблемами. Нормально не показывать максимум, но продолжать бороться и использовать остальной арсенал.

Я была очень разочарована своей подачей, поэтому вернулась к старым привычкам. Я как будто слишком остро реагировала и не включилась в первых двух геймах второго сета, вот что я имею в виду.

– Что касается подачи, 10 двойных в первом сете и возвращения к старым привычкам, во время матча вы беспокоились из-за двойных на сетболах и так далее?

– Конечно, когда я подавала на первый сет, не знаю, в третий раз, я немного нервничала, но старалась вернуться в игру и, как бы сказать, как можно лучше справиться технически.

Но, да, у меня не получилось (улыбается).

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