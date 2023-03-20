Рыбакина выиграла первый титул после «Уимблдона» и станет №7 в мире

в финале турнира в Индиан-Уэллс обыграла – 7:6(11), 6:4. Она впервые за пять матчей обыграла Соболенко.

Рыбакина выиграла четвертый титул в карьере – и первый после « »-2022. Это ее первая победа на уровне 1000.

Всего ее баланс в финалах теперь составляет 4:8.

За счет этого титула Рыбакина обновит лучший рейтинг и в понедельник станет седьмой ракеткой мира.

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