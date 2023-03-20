Рыбакина выиграла первый титул после «Уимблдона» и станет №7 в мире
Елена Рыбакина в финале турнира в Индиан-Уэллс обыграла Арину Соболенко – 7:6(11), 6:4. Она впервые за пять матчей обыграла Соболенко.
Рыбакина выиграла четвертый титул в карьере – и первый после «Уимблдона»-2022. Это ее первая победа на уровне WTA 1000.
Всего ее баланс в финалах теперь составляет 4:8.
За счет этого титула Рыбакина обновит лучший рейтинг и в понедельник станет седьмой ракеткой мира.
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Арине – терпения, будут ещё золотые финалы!
Дане – собраться и показать лучшую игру!
Ничего не значит, но чувствую, что она на адекватной стороне. С победой.