Рыбакина выиграла первый титул после «Уимблдона» и станет №7 в мире

Теги WTA BNP Paribas Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина в финале турнира в Индиан-Уэллс обыграла Арину Соболенко – 7:6(11), 6:4. Она впервые за пять матчей обыграла Соболенко.

Рыбакина выиграла четвертый титул в карьере – и первый после «Уимблдона»-2022. Это ее первая победа на уровне WTA 1000.

Всего ее баланс в финалах теперь составляет 4:8.

За счет этого титула Рыбакина обновит лучший рейтинг и в понедельник станет седьмой ракеткой мира.

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36 комментариев

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Тюменский медвежонок
Какая же Лена красивая всё таки)
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Hit Zavod
Ответ askarik1992
И что теперь это не значит что она против России...
А Дудь против России?
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Артур Ищанов
Ответ askarik1992
И что теперь это не значит что она против России...
Дудь тоже не против России, он против войны и Путина и я с ним солидарен
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Ярик01
Ответ smaller82
Почему он бедный? С сынком нагрели федерацию - на три жизни хватит
Не столько федерацию, сколько страну, ещё во времена освобождения от акцизного ввоза. А сейчас вообще припеваючи федерация на деньги от букмекерских контор сидит, по закону неслабую долю отдают на теннис. Где-то 10-12 замов у тарпищева и все кормятся
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Dym86
На АО плакала Швентек, здесь уже смирилась и не плакала. Зато здесь плакали Бадоса и Соболенко. Дак давайте же ща, то, чтобы ещё сотни соперниц Рыбакиной плакали :)
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За Путина, за родину
Это наша девочка, русская. Очередная победа русского мира и Путина! Мы ещё всем покажем!
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Dym86
Ответ Пинающий Достоинства
Классный финал. Сестра у Лены прикольная, столько эмоций…ну а Лена как терминатор…. А Арина тоже молодца, очков набрала, денег заработала, улыбается…. Ну чего, Шлем свой взяла…можно и позитивничать)
Так позитивничала, что расплакалась по ходу матча
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Raul Bloodworth
Рыба молодец, корова пускай и дальше продолжает сыпать двойными и улыбаться, как ненормальная.
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Евгений Мамыкин
Ответ psa.1207
Не думали, почему от вас все как от чумных бегут?
Нет, вот думаю, зачем ты прибежал на сайт с доменом .ru и воняешь. Здесь вспоминается еще одна пословица: "Пусти свинью в гости, а она и ноги на стол".
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dimon 2.0
на многие вестчи можно смотреть бесконечно. как горит огонь, как течет вода и как девки выносят транса с корта. сегодня кста я первый раз увидел как орин судорожно держал и играл ракеткой двумя руками. незабываемо ! рыбе - респект
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Алмаз Фахрутдинов
Лену – с победой!
Арине – терпения, будут ещё золотые финалы!
Дане – собраться и показать лучшую игру!
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smaller82
Ответ sedric
Бедный старик Анвярыч. Ему этот переход всю жизнь вспоминать будут.
Почему он бедный? С сынком нагрели федерацию - на три жизни хватит
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Rjcnbr
Ответ faaakkkeee
Интересный факт - Лена подписана в инсте на Дудя :) Ничего не значит, но чувствую, что она на адекватной стороне. С победой.
Один из самых смешных комментариев на сайте за последнее время
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psa.1207
Ответ Евгений Мамыкин
Казахстан, помни русскую пословицу: "На чужом горбу в рай не въедешь".
Не думали, почему от вас все как от чумных бегут?
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askarik1992
Ответ faaakkkeee
Интересный факт - Лена подписана в инсте на Дудя :) Ничего не значит, но чувствую, что она на адекватной стороне. С победой.
И что теперь это не значит что она против России...
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Новый Орлеан
Ответ psa.1207
Алга Казахстан!
Там из Казахстана флаг только. Виктор Ан по-казахски.
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Евгений Мамыкин
Ответ psa.1207
Алга Казахстан!
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Verdo
русские идут, осталось дусе взять титул, а то висит там какая то яичница с баклажанами
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Новый Орлеан
Ответ Слава Мезинов
Шамиль, твой выход!
А причём здесь Шамиль? Шамиль должен всех на цепи держать? Кто хочет уехать, тот уедет. Кто хочет представлять страну - представляет. Например Шарапова вполне могла ЮЭСЭЙ представлять, но выбрала российский флаг. А Шарапова при всём уважении к Рыбакиной - более значимая для тенниса фигура. Или взять тех же мужиков. Помните какой провал у нас был после Сафина, Давыденко и Южного? Казахи перекупали наших. Пережили тот страшный период. А бублики где-то там на глубине барахтаются. Теперь у нас женская половина просела. Казахи перекупили Рыбакину. Ну и ? Что у нас не вырастет очередное талантливое поколение? Вырастет. А казахи так и будут бегать перекупать рыбакиных и каратанчевых вместо того чтобы своих растить. Уже оксюморон. Даже казахи-хоккеисты появились. Зато в теннисе одни русичи гоняют. А те, кто хочет уйти - уйдут. И найдут 100 отговорок (санкции, финансы, любовь, грин-карта и прочее). И что теперь Анвярыча расстрелять? Нет давайте ценить тех кто выбрал свою страну.
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Евгений Мамыкин
Ответ Tarkovski
Она и была бы сейчас третьей за Швентек и Сабаленкой, если бы очки за Уим дали
Она бы вообще-то могла и не выиграть Уимблдон, будь там та же Соболенко.
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Сергей Носков
Очередная победа Шамиля Анваровича. Геополитическая, я бы сказал.
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Mobilis
По факту первая. Все знают. Доказывала со Швентек, а теперь и с Сабаленка.
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Tarkovski
Ответ Евгений Мамыкин
Что за система подсчета рейтинга? Не пора ли в консерватории что-то подправить? Ну ведь очевидно, что Рыбакина сейчас на голову выше, чем Гауфф, Пегула, Жабер, и кто там еще перед седьмым местом.
Она и была бы сейчас третьей за Швентек и Сабаленкой, если бы очки за Уим дали
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faaakkkeee
Интересный факт - Лена подписана в инсте на Дудя :)
Ничего не значит, но чувствую, что она на адекватной стороне. С победой.
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Янтарь
Ответ Евгений Мамыкин
Что за система подсчета рейтинга? Не пора ли в консерватории что-то подправить? Ну ведь очевидно, что Рыбакина сейчас на голову выше, чем Гауфф, Пегула, Жабер, и кто там еще перед седьмым местом.
Очень странно пенять на рейтинговую систему памятуя, что выигранный Шлем Лене в рейтинг не пошел.
+5
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