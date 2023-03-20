Соболенко о том, что Рыбакина обыграла ее впервые за пять матчей: «Постараюсь, чтобы это произошло в последний раз»

в шутку прервала чемпионскую речь в Индиан-Уэллс. В финале казахстанка победила 7:6(11), 6:4.

На церемонии награждения Рыбакина сказала, что впервые обыграла Соболенко. Счет в личных встречах стал 1:4.

«Конечно, я хочу поздравить Арину с прекрасными двумя неделями, прекрасными результатами в этом году (Соболенко с улыбкой показывает язык, трибуны смеются) и в прошлом. Вы с командой проделали потрясающую работу. Поздравляю! На самом деле, наш матч первый раз сложился в мою пользу. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов...»

В этот момент к микрофону подошла Соболенко: «Я постараюсь, чтобы это произошло в последний раз».

Рыбакина со смехом ответила: «Нет-нет-нет, нет, посмотрим в следующий раз. Но я всегда с удовольствием против тебя играю, у нас всегда тяжелые битвы».

Может, Рыбакина – лучшая теннисистка мира?

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