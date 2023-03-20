Соболенко о том, что Рыбакина обыграла ее впервые за пять матчей: «Постараюсь, чтобы это произошло в последний раз»
Арина Соболенко в шутку прервала чемпионскую речь Елены Рыбакиной в Индиан-Уэллс. В финале казахстанка победила 7:6(11), 6:4.
На церемонии награждения Рыбакина сказала, что впервые обыграла Соболенко. Счет в личных встречах стал 1:4.
«Конечно, я хочу поздравить Арину с прекрасными двумя неделями, прекрасными результатами в этом году (Соболенко с улыбкой показывает язык, трибуны смеются) и в прошлом. Вы с командой проделали потрясающую работу. Поздравляю! На самом деле, наш матч первый раз сложился в мою пользу. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов...»
В этот момент к микрофону подошла Соболенко: «Я постараюсь, чтобы это произошло в последний раз».
Рыбакина со смехом ответила: «Нет-нет-нет, нет, посмотрим в следующий раз. Но я всегда с удовольствием против тебя играю, у нас всегда тяжелые битвы».
Может, Рыбакина – лучшая теннисистка мира?
мені мөлтілдеп азарттан адамдардың ұтылғаны қатты жүрегіме батады,бәлкім мен айтпайтын шошқа емес шығармын,бірақ ютубқа жаздым именно осыны кетіріп тұр,Қайрат Нұртастың кетірмеді деп мақтанып едім,ол ұйықтап қалған екен сосын сразу кетірді,басқа каналдың сразу кетіруі ол общий канал