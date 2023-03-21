Эрика Андреева о личной жизни: «С таким плотным графиком ее особо и нет. После тренировки желание помыться, поесть и лечь спать»

Теги WTA Эрика Андреева Мирра Андреева Теннис

18-летняя Эрика Андреева рассказала об отношениях с младшей сестрой Миррой. Они живут и тренируются в Каннах.

– Андреевы – уже не новое имя в мире тенниса. Называют, условно, «следующими Уильямс»?

– Да, может, иногда присутствует чуть большее внимание, потому что мы сестры.

– Мирра – одна из лидеров юниорского тура. Кто кому и в чем подсказывает как в теннисе, так и в личной жизни?

– Раньше где-то больше подсказывала я. Но Мирра очень быстро подбирается к про-туру и сейчас часто перед матчами говорит, как бы она на моем месте сыграла, чтобы делала в этом матче. Бывает и наоборот: когда Мирра играет, я ей рассказываю, как играть с этой девочкой. В этом плане мы абсолютно на равных: очень плотно общаемся, стараемся помогать друг другу, насколько возможно.

В личной жизни? С таким плотным графиком ее особо и нет. В этом плане абсолютно также наравне. Потому что я не могу сказать, что опыта у кого-то больше.

– Не получается из-за отсутствия времени?

– Нет. Я сама по себе ленивый человек: не очень люблю переписываться. После тренировки желание помыться, поесть и лечь спать. Просто нет желания кому-то звонить или начать переписываться.

– Вы с Миррой живете вместе? И как проводите время после разлуки?

– Не могу сказать, что делаем что-то особенное. Наслаждаемся тем фактом, что рядом друг с другом. Делаем обычные вещи, например, ходим по магазинам. Когда после турниров у меня есть немного денег, делаю подарки Мирре, родителям. Для меня это самое приятное. Гуляем, смотрим фильмы. Абсолютно обычные вещи. Просто ты больше начинаешь ценить их после разлуки.

– Сейчас сами себя обеспечиваете. Родители не включаются?

– Нет, включаются. Однако сейчас 80% расходов стараюсь покрывать сама. Но они до сих пор помогают, – сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

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2 комментария

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ivanzhu90
Ответ Ahmadov Shamil
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Сейчас да, наши девочки просто меньше, особенно Эрика, она вообще дюймовочка и меньше сестры которая на 3 года младше. Как будет через 5 лет, когда наши наберут "мяса" увидим.
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Ahmadov Shamil
Фрухвиртовы посильнее смотрятся
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