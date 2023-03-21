Джокович, Рублев и Вавринка заявились на турнир в Баня-Луке, Шевченко – четвертый запасной
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Баня-Луке, который пройдет 17-23 апреля.
В Боснии и Герцеговине планируют выступить:
- Новак Джокович;
- действующий чемпион Андрей Рублев;
- Стэн Вавринка;
- Борна Чорич;
- Ришар Гаске;
- Фабио Фоньини;
- Миомир Кецманович.
Александр Шевченко – четвертый в списке запасных, Роман Сафиуллин – седьмой, Аслан Карацев – девятый.
Полностью список участников здесь.
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