Джокович, Рублев и Вавринка заявились на турнир в Баня-Луке, Шевченко – четвертый запасной

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Баня-Луке, который пройдет 17-23 апреля.

В Боснии и Герцеговине планируют выступить:

Александр Шевченко – четвертый в списке запасных, Роман Сафиуллин – седьмой, Аслан Карацев – девятый.

Полностью список участников здесь.

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