Джокович, Рублев и Вавринка заявились на турнир в Баня-Луке, Шевченко – четвертый запасной

Теги Новак Джокович Ришар Гаске ATP Стэн Вавринка Фабио Фоньини Serbia Open Борна Чорич Андрей Рублев Миомир Кецманович Теннис

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Баня-Луке, который пройдет 17-23 апреля.

В Боснии и Герцеговине планируют выступить:

Александр Шевченко – четвертый в списке запасных, Роман Сафиуллин – седьмой, Аслан Карацев – девятый.

Полностью список участников здесь.

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3 комментария

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Дима Миронов
Ответ Stivi M.D.
Давно Джокович по 250ым помойкам начал кататься?
неа, только где платят как прошлом году Тель Авиве, а этот турнир перенесенный с Белграда (там в этом году ремонт)
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Stivi M.D.
Давно Джокович по 250ым помойкам начал кататься?
+1
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Сергей Чугунников
Нужно срочно сделать турнир в Никола-Ленивце. Успех будет обеспечен
+1
0
+1
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