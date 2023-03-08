Джокович, Вавринка, Монфис сыграют на апрельском турнире в Баня-Луке, перенесенном из Белграда

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис ATP Стэн Вавринка Филип Краинович Ион Цириак Serbia Open Душан Лайович Карен Хачанов Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Ласло Дьере Теннис

Новак Джокович, Стэн Вавринка и Гаэль Монфис выступят на турнире ATP 250, который в апреле пройдет в Баня-Луке.

Два года соревнования проходили в Белграде, но сейчас перенесены из-за ремонта в теннисном центре Джоковича.

Предполагается, что в 2024-м турнир вернется в Сербию, однако это также зависит от переговоров с владельцем лицензии Ионом Цириаком.

На турнире также сыграют Ласло Дьере, Филип Краинович и Душан Лайович. Организаторы надеются, что Андрей Рублев приедет защищать титул, и ведут переговоры с Кареном Хачановым и Фрэнсисом Тиафу.

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2 комментария

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Streetbor
Ответ atelos
Баня-Лука — город в Боснии и Герцеговине, фактическая столица Республики Сербской с 1995 года. Название забавное ... В чем, интересно причина переноса турнира из Белграда?
Ещё раз читай новость.

Два года соревнования проходили в Белграде, но сейчас перенесены из-за ремонта в теннисном центре Джоковича.

Предполагается, что в 2024-м турнир вернется в Сербию, однако это также зависит от переговоров с владельцем лицензии Ионом Цириаком.
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atelos
Баня-Лука — город в Боснии и Герцеговине, фактическая столица Республики Сербской с 1995 года.
Название забавное ... В чем, интересно причина переноса турнира из Белграда?
0
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