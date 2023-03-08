Джокович, Вавринка, Монфис сыграют на апрельском турнире в Баня-Луке, перенесенном из Белграда
Новак Джокович, Стэн Вавринка и Гаэль Монфис выступят на турнире ATP 250, который в апреле пройдет в Баня-Луке.
Два года соревнования проходили в Белграде, но сейчас перенесены из-за ремонта в теннисном центре Джоковича.
Предполагается, что в 2024-м турнир вернется в Сербию, однако это также зависит от переговоров с владельцем лицензии Ионом Цириаком.
На турнире также сыграют Ласло Дьере, Филип Краинович и Душан Лайович. Организаторы надеются, что Андрей Рублев приедет защищать титул, и ведут переговоры с Кареном Хачановым и Фрэнсисом Тиафу.
Два года соревнования проходили в Белграде, но сейчас перенесены из-за ремонта в теннисном центре Джоковича.
Предполагается, что в 2024-м турнир вернется в Сербию, однако это также зависит от переговоров с владельцем лицензии Ионом Цириаком.
Название забавное ... В чем, интересно причина переноса турнира из Белграда?