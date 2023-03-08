Джокович, Вавринка, Монфис сыграют на апрельском турнире в Баня-Луке, перенесенном из Белграда

, и выступят на турнире 250, который в апреле пройдет в Баня-Луке.

Два года соревнования проходили в Белграде, но сейчас перенесены из-за ремонта в теннисном центре Джоковича.

Предполагается, что в 2024-м турнир вернется в Сербию, однако это также зависит от переговоров с владельцем лицензии .

На турнире также сыграют , и . Организаторы надеются, что приедет защищать титул, и ведут переговоры с и .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе