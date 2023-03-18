Рыбакина о критике в адрес своего тренера: «Люди нас не очень хорошо знают, но любят комментировать то, в чем не разбираются»
Елена Рыбакина прокомментировала то, что защитила своего тренера Стефано Вукова, когда его критиковали за поведение на Australian Open.
«Люди нас не очень хорошо знают, но любят комментировать то, в чем не разбираются. В конце концов, это не их дело. По-моему, это все было неуважительно и по отношению к нему, и ко мне.
Я должна была написать что-то, чтобы все понимали, что они нас не знают. Надеюсь, больше таких комментариев не будет».
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