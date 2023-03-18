Рыбакина о критике в адрес своего тренера: «Люди нас не очень хорошо знают, но любят комментировать то, в чем не разбираются»

Теги WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала то, что защитила своего тренера Стефано Вукова, когда его критиковали за поведение на Australian Open.

«Люди нас не очень хорошо знают, но любят комментировать то, в чем не разбираются. В конце концов, это не их дело. По-моему, это все было неуважительно и по отношению к нему, и ко мне.

Я должна была написать что-то, чтобы все понимали, что они нас не знают. Надеюсь, больше таких комментариев не будет».

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7 комментариев

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Hardy
молодец, что защитила и продолжает это делать)
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Культура не космос
Ответ sedric
Так я и не понял, за что его тогда критиковали. По мнению критиков, он должен был просто сидеть и "смотреть тупые видео про плоскую землю", как это делал тренер другой представительницы Казахстана.
ха-ха-ха
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justbored
Ответ nick-basil
На теннисных прессконференциях попадаются настоящие дерьмокопатели. Расковыривают любую дрянь. Фуу!
В последнее время откровенно провоцируют. Алягер ком алягер.
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nick-basil
На теннисных прессконференциях попадаются настоящие дерьмокопатели. Расковыривают любую дрянь. Фуу!
0
0
0
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sashati
Вот так и устроено порно. Никто никого не знает, но чует, не спрашивайте как)
0
-3
-3
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sedric
Так я и не понял, за что его тогда критиковали. По мнению критиков, он должен был просто сидеть и "смотреть тупые видео про плоскую землю", как это делал тренер другой представительницы Казахстана.
+3
-1
+2
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justbored
А кто-то тут пытался создать ей образ трепетной лани )) Нет, ну молодец, так и нужно. Mind your own flippin’ business - девиз каждой зрелой личности.
+1
-2
-1
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