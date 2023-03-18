Рыбакина о критике в адрес своего тренера: «Люди нас не очень хорошо знают, но любят комментировать то, в чем не разбираются»

прокомментировала то, что защитила своего тренера Стефано Вукова, когда его критиковали за поведение на .

«Люди нас не очень хорошо знают, но любят комментировать то, в чем не разбираются. В конце концов, это не их дело. По-моему, это все было неуважительно и по отношению к нему, и ко мне.

Я должна была написать что-то, чтобы все понимали, что они нас не знают. Надеюсь, больше таких комментариев не будет».

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