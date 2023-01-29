Рыбакина о критике в адрес своего тренера: «Стефано верил в меня за много лет до того, как стали верить другие»

Елена Рыбакина ответила на критику в адрес своего тренера Стефано Вукова. Его критикуют за поведение во время полуфинала Australian Open.

«После такого классного Australian Open я видела несколько комментариев о поведении моего тренера Стефано Вукова, вызвавших у меня беспокойство. Хочу все объяснить, чтобы не было недопонимания.

Стефано верил в меня за много лет до того, как стали верить другие. Вместе мы выстроили стратегию того, как я могу добиться чего-то значимого в теннисе, и мои успехи на «Больших шлемах» доказывают, что эта стратегия была верной.

Он очень эмоционально подходит к своему делу, много знает о теннисе. В отличие от тех, кто писал эти комментарии, он очень хорошо знает меня – как человека и как спортсменку. Те, кто меня знают, понимают, что я никогда бы не наняла тренера, который не уважает меня и нашу совместную работу. Я могу спокойно вести себя на корте и в жизни, но внутри меня всегда сидит спортсменка, которая любит соревноваться и хочет многого достичь. И в этом Стефано мне здорово помог.

Пожалуйста, не обращайте внимания на фейковые новости, где утверждают обратное», – написала Рыбакина.

Тренер Рыбакиной о том, что кричал на нее с трибун: «Привлечь внимание игрока непросто. Иногда мне нужно кричать, если она сбивается с пути»

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