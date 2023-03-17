Синнер об Индиан-Уэллс: «Я приехал с турнира в зале, а здесь обычно очень ветрено. В таких условиях нужно немного везения»

отреагировал на слова о ветре, повлиявшем на исход их матча в Индиан-Уэллс.

– Да, конечно, играть было трудно на обеих сторонах корта, потому что когда стоишь против ветра, нужно больше подавать первым мячом, но все равно пытаться играть агрессивно, возможно, теряя время.

Но если ветер в спину, это тоже непросто, потому что в розыгрышах мяч может уйти в аут по длине. Так что было трудно.

В какой-то момент я немного сместился на приеме, это помогло. Но все равно было трудно. По-моему, я очень хорошо играл на обеих сторонах. Но да, было трудно.

– Расскажите о ветре в элитном теннисе. Часто ли вы тренируетесь при ветре? Кто, на ваш взгляд, лучше всего с ним справляется?

– Думаю, теннисисты, которые играют с сильным вращением, чувствуют себя спокойнее. Не знаю, , еще , он тоже играет с сильным вращением. Их очень трудно обыграть.

Еще игроки с хорошей подачей, потому что в обычных условиях уже сложно принимать, а при ветре тем более.

Я приехал с турнира в зале, а здесь обычно очень ветрено. В прошлом году было еще ветренее. В таких условиях нужно немного везения.

Но да, если тренироваться, то, надеюсь, ветер немного поможет и в матчах.

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