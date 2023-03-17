Фриц о поражении от Синнера: «На исход матча сильно повлиял ветер. Когда он был на стороне, где ветер в спину, то играл гораздо лучше, чем я»

рассказал, как ветер сказался в матче в Индиан-Уэллс против Янника Синнера – 4:6, 6:4, 4:6.

– Я думаю, что на исход матча сильно повлиял ветер. Не знаю, как это смотрится со стороны, но на корте это имело большое значение. Думаю, когда он был на стороне, где ветер в спину, то играл гораздо лучше, чем я.

Мне кажется, что на той стороне ему лучше удавалось играть агрессивно. Там было проще диктовать игру и атаковать, но также проще было ошибиться. Поскольку ветер сносит мяч, легко не попасть по длине, на той стороне проще допустить больше ошибок.

А я на той стороне был как будто слишком пассивен. Мне казалось, что если я сыграю острее, то ветер унесет мяч по длине. Когда я играл против ветра, то при каждом ударе делал сильный замах, а ветер убивал мяч, и тот не летел. Мне приходилось надеяться, что он ошибется.

Когда я играл против ветра и особо не мог ему ничего противопоставить, он отлично справлялся на стороне, где ветер в спину, атаковал и не раздаривал очки.

Я бы сказал, что в тех двух геймах третьего сета, в которых он сделал брейк, ямало что мог сделать в розыгрышах. Мне приходилось надеяться на его ошибку, просто потому что ветер дул мне в лицо.

– В последнем гейме матча вы были на сложной стороне?

– В последнем гейме было лучше.

– Для вас?

– Для нас обоих. Он сделал брейк. В каждом гейме, когда он делал брейк, ветер был ему в спину, а мне в лицо. Стоять против ветра было намного сложнее. В начале третьего сета я стоял против ветра, он сделал брейк, потом мы поменялись, и я сделал обратный.

На этой стороне было очень трудно управлять мячом, ветер убивал каждый удар. Поэтому было сложнее играть глубоко, быстро зарабатывать очки.

Поэтому кто бы ни стоял на стороне, где ветер помогал, при правильной игре это давало преимущество для победы в гейме.

– Вы начали матч, когда было солнечно, а затем корт ушел в тень. Сыграло ли это какую-то роль?

– Если честно, я обычно первым жалуюсь на тени на корте. Я терпеть их не могу, но не думаю, что они сильно повлияли. Сегодня я их даже почти не заметил.

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