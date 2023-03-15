Джокович с женой проводит отпуск в Женеве

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Miami Open Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович вместе с женой проводит отпуск в Женеве.

Напомним, Джокович снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс до жеребьевки. Его не пустили в США, поскольку он не привит от коронавируса. При этом серб пока остается в заявке турнира в Майами.

Как по величию Джоковича ударило нежелание прививаться? Сколько топ-титулов он еще мог выиграть?

😱 Джоковича не пускают в США. Почему и где еще ждать проблем? Он потеряет первое место в рейтинге?

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4 комментария

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arseny572
Хочу такие очки
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AminO2
Ну и как там у них в Женеве?
- Сложно
+2
0
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внук реала
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+2
-11
-9
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Стэн Смит
Какая же замечательная пара)
+17
-3
+14
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