Тренер Джоковича о том, что того не пускают в США: «Мы еще не сдались. Новак хочет сыграть в Майами»

Тренер Новака Джоковича прокомментировал вероятность выступления на «Мастерсе» в Майами. рассказал, что серба еще могут пустить в США, несмотря на то, что он не привит от коронавируса.

Сейчас Джокович пропускает турнир в Индиан-Уэллс.

«Мы еще не сдались. Он хочет сыграть в Майами, и я бы очень хотел, чтобы ему разрешили. Это было бы здорово и для него, и для тенниса.

Если не разрешат, это не станет концом света. В прошлом году он тоже не играл. Самое важное, что скоро мы все узнаем и сможем планировать.

В плане подготовки в европейскому грунту выступление в Майами, наверное, будет не лучшим шагом. Но все зависит от Новака. В прошлом он уже добивался триумфа в Монте-Карло после выступлений в Индиан-Уэллс и Майами. Если он будет психологически готов и включит режим бойца, как в Австралии, то возможно все».

Как по величию Джоковича ударило нежелание прививаться? Сколько топ-титулов он еще мог выиграть?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе