Медведев о смене струн: «Я сразу почувствовал, что они мягче: мяч летит быстрее и мощнее, но мне не нужно самому сильнее вкладываться в удар»

ответил на вопросы о струнах, которые поменял в межсезонье.

– Чем новые струны отличаются от предыдущих? Может, они толще или тоньше? Кроме того, пришлось ли вам вносить какие-то изменения в балансировку ракетки, натяжение, чтобы адаптироваться к условиям?

– Постараюсь ответить на все вопросы.

Если говорить о струнах в целом, то есть, например, игроки, которые меняют натяжение на 0,1 килограмма, побьют ракеткой и чувствуют, что так лучше. Если мне дать ракетки с натяжением на 20 и на 25 килограммов, я, наверное, не почувствую разницы.

У всех игроков по-своему. Я не чувствую особой разницы. Не знаю, чем именно отличаются эти струны, но они мягче и называются Soft, а раньше были Razor Cold. Теперь Razor Soft.

Я сразу почувствовал, что они мягче: когда мяч касается струн, он отскакивает как от батута, то есть летит быстрее и мощнее, но мне не нужно самому сильнее вкладываться в удар.

Я ничего не менял в ракетке и продолжаю играть прежней. Что еще? Я не менял натяжение, поэтому мне, разумеется, пришлось приспособиться самому, потому что если бы я продолжал бить как раньше, мяч бы просто улетал.

Самое забавное, как я уже говорил, что когда что-то складывается не так, как ты хочешь, сразу возникают сомнения – так было в Австралии, хотя я играл не слишком плохо. Я очень рад, что мне удалось победить на трех следующих турнирах и показать отличную игру. И да, это доказало, что новые струны хорошие.

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