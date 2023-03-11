Медведев о том, что в межсезонье поменял струны: «Приобрел мощь, не потеряв контроль»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что поменял струны, чтобы лучше играть на медленных покрытиях.

«Прошлый год для меня сложился неидеально. До этого я играл лучше. Поэтому я посчитал, что это удачный момент, чтобы что-то изменить.

Когда ты хорошо играешь, тебе страшно что-то менять. Я выиграл «Большой шлем», был первой ракеткой мира и думал: «Зачем что-то менять?» А потом я не очень хорошо провел конец года и решился.

Мне предложили новые струны. Я попробовал шесть за один день, и они мне очень понравились. Решил попробовать.

Australian Open сложился неидеально, у меня было много сомнений в решении. Но я чувствовал, что это может мне помочь. Я приобрел мощь, не потеряв контроль. Поэтому я решил продолжать с новыми струнами. Последние три недели у меня все получается, так что, наверное, я еще долго буду ими играть».

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1 комментарий

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Otl_den
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