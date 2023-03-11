Медведев о том, что в межсезонье поменял струны: «Приобрел мощь, не потеряв контроль»

прокомментировал то, что поменял струны, чтобы лучше играть на медленных покрытиях.

«Прошлый год для меня сложился неидеально. До этого я играл лучше. Поэтому я посчитал, что это удачный момент, чтобы что-то изменить.

Когда ты хорошо играешь, тебе страшно что-то менять. Я выиграл «Большой шлем», был первой ракеткой мира и думал: «Зачем что-то менять?» А потом я не очень хорошо провел конец года и решился.

Мне предложили новые струны. Я попробовал шесть за один день, и они мне очень понравились. Решил попробовать.

сложился неидеально, у меня было много сомнений в решении. Но я чувствовал, что это может мне помочь. Я приобрел мощь, не потеряв контроль. Поэтому я решил продолжать с новыми струнами. Последние три недели у меня все получается, так что, наверное, я еще долго буду ими играть».

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