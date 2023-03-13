Медведев о кортах в Индиан-Уэллс: «Можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт – так что это немного расстраивает»

прокомментировал то, что проиграл сет в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 3:6, 6:1.

«В Индиан-Уэллс нужно просто стараться показывать лучшую игру и надеяться на лучшее. Я видел много случаев, когда кто-то проигрывал сет 0:6 или 1:6, при этом показывая хороший теннис. Тут очень сложно выигрывать очки. Все решается ошибкой после 25 ударов.

На любом другом харде у меня лучше получается реализовать свою игру. А тут можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт – так что это немного расстраивает.

Но ничего не поделать. Я просто стараюсь бороться – хотя условия мне и не очень нравятся».

«Я в туалет. И буду писать медленно». Как же Медведеву не нравятся корты в Индиан-Уэллс!

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе