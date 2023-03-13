Медведев о кортах в Индиан-Уэллс: «Можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт – так что это немного расстраивает»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что проиграл сет Илье Ивашко в третьем круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 3:6, 6:1.

«В Индиан-Уэллс нужно просто стараться показывать лучшую игру и надеяться на лучшее. Я видел много случаев, когда кто-то проигрывал сет 0:6 или 1:6, при этом показывая хороший теннис. Тут очень сложно выигрывать очки. Все решается ошибкой после 25 ударов.

На любом другом харде у меня лучше получается реализовать свою игру. А тут можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт – так что это немного расстраивает.

Но ничего не поделать. Я просто стараюсь бороться – хотя условия мне и не очень нравятся».

«Я в туалет. И буду писать медленно». Как же Медведеву не нравятся корты в Индиан-Уэллс!

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6 комментариев

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Imperor7
Когда свою корявую технику оправдывает медленными покрытиями
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Railway/
Дане нужно признать, что проблема скорее в его слабых ударах. Силенок не хватает. Пусть посмотрит, какие удары были в матче Хачанов - Давидович-Фокина. От души лупить им корт не мешал.
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ballerina
Ответ Юрий Шептухин
Одно и тоже нытье не надоело уже самому. Кто мешал на быстром играть на АО или на итоговом.
Юра, ты теннис любишь? Наверно за Берета переживаешь? Типа. А че на Медведева смотрел?
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-1
-1
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Sarah Jabber
Ответ Юрий Шептухин
Одно и тоже нытье не надоело уже самому. Кто мешал на быстром играть на АО или на итоговом.
Каждый справляется с трудностями по своему. Кто-то выплескивает свои эмоции и заявляет что ему не нравится, кто-то по тихому сливается и пишет очередную глупость в твиттере, считая это умной мыслью. Каждому своё.
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-1
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Юрий Шептухин
Одно и тоже нытье не надоело уже самому. Кто мешал на быстром играть на АО или на итоговом.
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Великий Алонсо
Давай Даня, продолжай ныть, не останавливайся!
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