Иванишевич о поражении Джоковича от Медведева: «Новака немного выбила из колеи ситуация с Америкой. Он был нетерпелив»

Горан Иванишевич высказался о выступлении Новака Джоковича в Дубае. На турнире в ОАЭ серб дошел до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву (4:6, 4:6).

– В первом круге Новак играл так себе, хотя меня удивил уровень Томаша Махача – не знаю, как это возможно, что он 130-й в мире, и надеюсь, что он скоро поднимется в рейтинге. В следующих двух матчах [против Тэллона Грикспора и Хуберта Хуркача] Новак сыграл замечательно.

В матче с Медведевым я чувствовал, что мысленно Новак не был на 100% на корте, и его немного выбила из колеи эта ситуация с Америкой. Он отдал слишком много очков в этом матче.

Когда играешь против Даниила, нужно быть терпеливым и готовым играть 300 дней, если потребуется, а Новак был нетерпелив. В те моменты, когда он принимал правильные решения, у Медведева находились экстраординарные ответы. Неудивительно, что он, на мой взгляд, второй в мире на данный момент после Джоковича.

И в целом хорошо, что это произошло сейчас, а не на более крупном турнире.

– Получается, Новак узнал, что его не пустят в США перед матчем с Медведевым?

– К сожалению, да. Он горит желанием сыграть на турнирах в США в этом году, и хорошо, что правило, запрещающее ему въезд, вероятно, отменят в мае. Если это правда, то Новак сможет сыграть в Штатах на более важном отрезке сезона: на US Open и на турнирах перед Нью-Йорком.

Как по величию Джоковича ударило нежелание прививаться? Сколько топ-титулов он еще мог выиграть?

😱 Джоковича не пускают в США. Почему и где еще ждать проблем? Он потеряет первое место в рейтинге?

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