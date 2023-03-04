Джокович о Медведеве: «Он мне нравится. Раньше я всегда старался ему помогать. Сейчас уже нет – мы стали соперниками»

рассказал, что дает теннису. В пятницу он проиграл россиянину в полуфинале в Дубае – 4:6, 4:6.

– Даниил, наверное, единственный игрок, который может заставить Новака слишком много ошибаться. Что в его игре дает ему преимущество?

– Он всех заставляет ошибаться, потому что это его игра. Он прекрасно это умеет.

Он очень терпеливый, очень атлетичный. Для его роста он хорошо двигается. Его бэкхенд – один из самых стабильных ударов в современном теннисе.

Вы правы, в некоторые ключевые моменты я просто ошибался. Можно сказать, отдал победу. В то же время он ее заслужил. В обоих сетах он играл лучше.

Очень жаль, что в первом сете я наделал очень грубых ошибок и отдал ему второй брейк. Но это теннис. Нужно учиться на ошибках и поражениях. Надеюсь, в следующий раз я буду лучше.

– Даниил ненадолго выпал из топ-10, а теперь вернулся с трехнедельной серией побед. Насколько важно, чтобы он был в топ-10? Что он дает теннису? В чем его ценность?

– Он бывший №1 и чемпион «Большого шлема». Любой игрок, побеждавший на «Шлеме», очень ценен. Когда он выходит на корт и диктор зачитывает его достижения – «Большой шлем» и первая ракетка мира, – это очень важно для нашего спорта.

Еще он мне просто нравится. У нас всегда были хорошие отношения. Я помню его еще с юниорских времен. Всегда старался ему помогать. Сейчас уже нет – мы стали соперниками (улыбается).

За последние пять лет он вырос в одного из самых важных игроков в мире. Точно должен быть в топ-10 и в топ-5.

Но так бывает. У всех случаются спады. У всех бывают периоды, когда мы играем и чувствуем себя не лучшим образом. Его возвращение в круг претендентов на «Большие шлемы» было только вопросом времени. Сейчас он точно на них претендует.

Нельзя недооценивать Даниила.

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