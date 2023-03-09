Чесноков о разработке кодекса поведения российских теннисистов на «Уимблдоне»: «Если бы я был игроком, то ничего бы не подписывал»

Теги Уимблдон ATP WTA Андрей Чесноков Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал то, что российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон».

«Если бы я был игроком, то ничего бы не подписывал. Если бы я был главой ATP, то сказал бы игрокам, что они не должны этого делать и могут спокойно играть. Теннисисты перед новым сезоном подписывают контракты с турнирами, потом ездят на все соревнования. У ATP есть свои правила, и ничего сверх этого не должно быть, поэтому организаторы «Уимблдона» не должны придумывать какие-то свои требования.

У организаторов «Уимблдона» был целый год, чтобы сформулировать свои требования, а сейчас они постоянно придумывают что-то новое. Вдруг, через две недели им опять что-то взбредет. Такого быть не должно», – цитирует Чеснокова ТАСС.

«Уимблдон» в этом году пройдет 3-16 июля.

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9 комментариев

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atelos
Ответ Gunners Dream
опять со своим самоваром в Тулу. не хочешь - не подписывай и сиди дома. Уимблдону так фиолетово. они еще и рады будут. чем меньше подпишет, тем лучше.
Может снова тогда рейтинговые очки снимут у турнира.
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atelos
Ответ Михаил Пригода
Зато Касатик и Рубль точно подпишут
уверен?
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Сергей Чугунников
Ответ nnp165
Если требованием будет полная нейтральность, не вижу причин не подписать.
даже гендерная?)
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Михаил Пригода
Зато Касатик и Рубль точно подпишут
0
-5
-5
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LeNok
Слишком резко.Лично я считаю что действовать надо по обстоятельствам-если в кодексе нет никаких излишних и непонятных требований-то надо подписывать,а если требования там жесть то слать Уим туда подальше
+2
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nmnackjbxkasbk
и что он предлагает? не подписать и потом по судам пыль глотать? Наверное можно и так, но всем подходит такой вариант.
+1
-2
-1
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nnp165
Если требованием будет полная нейтральность, не вижу причин не подписать.
+6
-2
+4
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Gunners Dream
опять со своим самоваром в Тулу. не хочешь - не подписывай и сиди дома. Уимблдону так фиолетово. они еще и рады будут. чем меньше подпишет, тем лучше.
+9
-3
+6
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ivan 07
Контракты с турнирами . Уимблдон один из турниров. Вот и придется подписывать, если хочешь играть. Главное личное достоинство игрока соблюдалось. У Уимблдона свои правила (белая форма) и АТР ничего не сделает. Тем более шлемы проходят под эгидой международной федерации тенниса.
+10
-3
+7
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