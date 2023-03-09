Чесноков о разработке кодекса поведения российских теннисистов на «Уимблдоне»: «Если бы я был игроком, то ничего бы не подписывал»

Андрей Чесноков прокомментировал то, что российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон».

«Если бы я был игроком, то ничего бы не подписывал. Если бы я был главой ATP, то сказал бы игрокам, что они не должны этого делать и могут спокойно играть. Теннисисты перед новым сезоном подписывают контракты с турнирами, потом ездят на все соревнования. У ATP есть свои правила, и ничего сверх этого не должно быть, поэтому организаторы «Уимблдона» не должны придумывать какие-то свои требования.

У организаторов «Уимблдона» был целый год, чтобы сформулировать свои требования, а сейчас они постоянно придумывают что-то новое. Вдруг, через две недели им опять что-то взбредет. Такого быть не должно», – цитирует Чеснокова ТАСС.

«Уимблдон» в этом году пройдет 3-16 июля.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе