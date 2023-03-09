Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон» (Daily Mail)

Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Уимблдон» готов пересмотреть свою позицию и в этом году допустить до участия игроков из России и Беларуси.

В 2022-м они не были допущены до турниров в Британии, и в результате ATP и WTA лишили «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки, а также оштрафовали LTA – теннисную ассоциацию Великобритании – на миллион долларов каждая.

По информации источника, российским и белорусским теннисистам, вероятно, придется подписать кодекс поведения. Его детали еще не проработаны, но под запретом, скорее всего, окажутся ношение флага и положительные высказывания о России. В случае нарушения любой игрок может быть дисквалифицирован.

Решение уже одобрено правительством Великобритании и LTA, однако официально его примут не ранее апреля.

Ожидается, что организаторы «Уимблдона» запретят зрителям приносить на турнир российские флаги, как это было на Australian Open. При этом игроков из России не станут принуждать к публичному осуждению ситуации на Украине, на чем в прошлом году настаивал бывший министр спорта Найджел Хаддлстоун.

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