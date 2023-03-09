Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон» (Daily Mail)

Теги Уимблдон ATP WTA LTA Политика Теннис

Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на «Уимблдон». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Уимблдон» готов пересмотреть свою позицию и в этом году допустить до участия игроков из России и Беларуси.

В 2022-м они не были допущены до турниров в Британии, и в результате ATP и WTA лишили «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки, а также оштрафовали LTA – теннисную ассоциацию Великобритании – на миллион долларов каждая.

По информации источника, российским и белорусским теннисистам, вероятно, придется подписать кодекс поведения. Его детали еще не проработаны, но под запретом, скорее всего, окажутся ношение флага и положительные высказывания о России. В случае нарушения любой игрок может быть дисквалифицирован.

Решение уже одобрено правительством Великобритании и LTA, однако официально его примут не ранее апреля.

Ожидается, что организаторы «Уимблдона» запретят зрителям приносить на турнир российские флаги, как это было на Australian Open. При этом игроков из России не станут принуждать к публичному осуждению ситуации на Украине, на чем в прошлом году настаивал бывший министр спорта Найджел Хаддлстоун.

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27 комментариев

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encaro_one
Ответ ЭЮЯ
Она так и делает. Ну а раз латышам не нужна такая спортсменка, то самое время Елене задуматься о смене спортивного гражданства. И тут речь вовсе не обязательно может идти о России. Она может выбрать любую страну, даже США, это её право. Ну чтобы дать этим упырям понять, что не все в мире измеряется лизанием.
В США заявку на дотацию от государства даже Серене Уильямс бы отклонили и на смех подняли бы.
О чем речь, ей не мешают выступать, просто дополнительные деньги не дают.
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Antonbezb
Ну тут все в стиле Теккерея
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Railway/
Ответ Realist2022
Самая лучшая форма правления - диктатура, это мы знаем) Вот если на российские соревнования прийти с флагом любой из стран ЕС, Великобритании или США - 15 лет тюрьмы получить можно, а там просто из страны выдворяют
Любое государство - это диктатура.
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Сергей Фетисов
Жизнь покажет какой кодекс напишут.Молодец теннисная федерация!Это не МОК интересно как олимпиада?
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Dmitry Aqf
Ответ Любитель_ФК
А свою маму не надо осудить? Организаторам осталось лишить спортсменов своего имени и фамилии, чтобы выступали теннисист номер один , номер два, три и тд. Вот это будет уже вершина демократии и прав человека. И все это в Англии, где с пеной у рта защищают права откровенных террористов и убийц и предоставляю им убежище.
Ну, не про какое осуждение речи не идет, просто попросят не высказываться на острые темы. Ну и не бегать с буквой "зю" на лбу. Впрочем наши теннисисты, в отличии от всех остальных, достаточно адекватные, чтобы понимать, что стоит делать или говорить, а чего нет.
Ну а в остльном - не нравится, не приезжайте.
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ЭЮЯ
Ответ encaro_one
Остапенко за что вообще бюджетное финансирование. Пусть себя кормит, тем более в дверь уже не пролезает.
Она так и делает. Ну а раз латышам не нужна такая спортсменка, то самое время Елене задуматься о смене спортивного гражданства. И тут речь вовсе не обязательно может идти о России. Она может выбрать любую страну, даже США, это её право. Ну чтобы дать этим упырям понять, что не все в мире измеряется лизанием.
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kyckoba
Ну на самом деле, если так и будет - просто запрет флага и высказываний о России - это нормально, вполне приемлемо, учитывая ситуацию. Другой вопрос, как себя будут вести журналисты и что подписано будет с ними.
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Любитель_ФК
А свою маму не надо осудить? Организаторам осталось лишить спортсменов своего имени и фамилии, чтобы выступали теннисист номер один , номер два, три и тд. Вот это будет уже вершина демократии и прав человека. И все это в Англии, где с пеной у рта защищают права откровенных террористов и убийц и предоставляю им убежище.
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nicckk
Ответ tyuiop tyuiop
ну так в чем проблема? не хочешь соревноваться с людьми иного мировоззрения идитсоревнуйся с талибами, северной Кореей
а как же толерантность?)
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tyuiop tyuiop
Ответ nicckk
ох уж эта демократия)
ну так в чем проблема? не хочешь соревноваться с людьми иного мировоззрения идитсоревнуйся с талибами, северной Кореей
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tyuiop tyuiop
Ответ Владимир Самсонов
Есть подозрения, что в этом кодексе нужно будет осудить Россию.
не, за такое могут и новичка подсыпать
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encaro_one
Ответ Храбрая виолончелистка
За велосипедистов переживаю. Они и так худенькие...
У велосипедистов есть команда, всегда коммерческая. Дикость, что и из бюджета при этом доят.
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imaxim
Ответ Храбрая виолончелистка
Тем временем...«В соответствии с соглашением Национального олимпийского комитета Латвии с министерством образования и науки, организация на заседании правления приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко и двух других теннисистов, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии», — приводит комментарий генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса NRA со ссылкой на агентство LETA.
Прибалтика в своём репертуаре)) в русофобстве им равных нет
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Храбрая виолончелистка
Ответ encaro_one
Остапенко за что вообще бюджетное финансирование. Пусть себя кормит, тем более в дверь уже не пролезает.
За велосипедистов переживаю. Они и так худенькие...
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Привет Этоя
Ответ Храбрая виолончелистка
Тем временем...«В соответствии с соглашением Национального олимпийского комитета Латвии с министерством образования и науки, организация на заседании правления приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко и двух других теннисистов, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии», — приводит комментарий генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса NRA со ссылкой на агентство LETA.
Ну может чуток схуднет.
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Maratik1982
Может еще у Костюк спросить ???
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Scorpic
Деталей ещё нет, ничего не известно, но все "патриоты" сейчас дружно заведут (уже) шарманку про демократию и европейские ценности
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Радость Ди Мария
Ответ Realist2022
Самая лучшая форма правления - диктатура, это мы знаем) Вот если на российские соревнования прийти с флагом любой из стран ЕС, Великобритании или США - 15 лет тюрьмы получить можно, а там просто из страны выдворяют
Самая форма правления - меритократия. Её как чёрт ладана бояться фанаты бога Мамоны.
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ivanzhu90
Ответ Realist2022
Самая лучшая форма правления - диктатура, это мы знаем) Вот если на российские соревнования прийти с флагом любой из стран ЕС, Великобритании или США - 15 лет тюрьмы получить можно, а там просто из страны выдворяют
Есть прецеденты? Или это вы на какой закон ссылаетесь?

"Вот если на российские соревнования прийти с флагом любой из стран ЕС, Великобритании или США - 15 лет тюрьмы "
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encaro_one
Ответ Храбрая виолончелистка
Тем временем...«В соответствии с соглашением Национального олимпийского комитета Латвии с министерством образования и науки, организация на заседании правления приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко и двух других теннисистов, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии», — приводит комментарий генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса NRA со ссылкой на агентство LETA.
Остапенко за что вообще бюджетное финансирование. Пусть себя кормит, тем более в дверь уже не пролезает.
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Realist2022
Ответ nicckk
ох уж эта демократия)
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Владимир Самсонов
Есть подозрения, что в этом кодексе нужно будет осудить Россию.
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МИХАЛЫЧ
положительные высказывания о России.
Ну дебилы ...
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Maxim Vasnechov
Ответ Храбрая виолончелистка
Тем временем...«В соответствии с соглашением Национального олимпийского комитета Латвии с министерством образования и науки, организация на заседании правления приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко и двух других теннисистов, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии», — приводит комментарий генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса NRA со ссылкой на агентство LETA.
Думаете, это украинофобия, что Остапенко хотят денег лишить? Ужас какой.
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S.Graf
Лайфхак: запасаемся флагами 🇸🇰🇸🇮 Словакии и Словении. Заворачиваем левую сторону, ииии.... ;о)
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