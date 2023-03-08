Маррей о возможном допуске россиян на «Уимблдон»: «Насколько я понимаю, им разрешат играть, и я не буду возмущаться, если это так»
Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей предполагает, что в этом году «Уимблдон» допустит россиян и белорусов.
«Это очень сложный вопрос, и я сочувствую игрокам, которые не смогли выступить в прошлом году. Но я также понимаю ситуацию и то, почему «Уимблдону» очень трудно принять решение.
Насколько я понимаю, им разрешат играть, и я не буду возмущаться, если это так. Но если бы «Уимблдон» поступил иначе, я бы отнесся с пониманием».
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