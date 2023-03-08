Маррей о возможном допуске россиян на «Уимблдон»: «Насколько я понимаю, им разрешат играть, и я не буду возмущаться, если это так»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей предполагает, что в этом году «Уимблдон» допустит россиян и белорусов.

«Это очень сложный вопрос, и я сочувствую игрокам, которые не смогли выступить в прошлом году. Но я также понимаю ситуацию и то, почему «Уимблдону» очень трудно принять решение.

Насколько я понимаю, им разрешат играть, и я не буду возмущаться, если это так. Но если бы «Уимблдон» поступил иначе, я бы отнесся с пониманием».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хаскерс
На миротворец отщепенца!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий