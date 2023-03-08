Лопес получил wild card на Мальорку. Это будет последний домашний турнир в его карьере
Фелисиано Лопес получил wild card на травяной турнир на Мальорке, который пройдет в конце июня.
Этот будет последний турнир, который Лопес проведет в Испании. В этом сезоне он планирует завершить карьеру.
41-летний Лопес – профессионал с 1997-го. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая «Ролан Гаррос»-2016. Его лучшая позиция в одиночном рейтинге – №12 (в марте 2015-го).
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