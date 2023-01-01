Фелисиано Лопес завершит карьеру в 2023-м
Фелисиано Лопес объявил, что завершит карьеру в 2023 году.
41-летний испанец – профессионал с 1997-го. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая «Ролан Гаррос»-2016. В рейтинге его лучшая позиция – №12 (в марте 2015-го).
Сейчас он не входит в топ-500 в одиночке, но занимает 72-ю позицию в парном рейтинге ATP. В 2022-м он выиграл титул в Акапулько вместе со Стефаносом Циципасом.
С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде.
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