Рублев о словах Циципаса про «инструменты»: «Я даже не принял это на свой счет, потому что знаю, что можно сказать или сделать на эмоциях»
Андрей Рублев ответил, как отреагировал на слова Даниила Медведева про Стефаноса Циципаса во время церемонии награждения в Дубае.
В чемпионской речи Медведев обратился к Рублеву, намекнув на ноябрьскую реплику Циципаса: «Помню, недавно один игрок сказал, что у него не очень много инструментов. Я это читал и думал: «Как такое вообще можно говорить?»
«Если честно, я не сразу сориентировался. Сначала не понял, что он имеет в виду. Потом спросил: «Кто это сказал?» Потом понял (улыбается). Я немного не сориентировался.
Не знаю, мне нечего сказать. Когда Стефанос это сказал, я даже не принял его слова на свой счет, потому что я тоже эмоционален и знаю, что можно сказать или сделать на эмоциях. Далеко ходить не надо, вы видите, что иногда я не очень хорошо веду себя на корте.
Конечно, в тот момент я его понимал, поэтому даже не принял это на свой счет. Плюс ко всему, позже он ко мне подошел и извинился. Еще лучше, что он это сделал.
Больше мне нечего добавить».
Янник? У Лисёнка волосы просто огонь)