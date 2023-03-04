Рублев о словах Циципаса про «инструменты»: «Я даже не принял это на свой счет, потому что знаю, что можно сказать или сделать на эмоциях»

ответил, как отреагировал на слова про во время церемонии награждения в Дубае.

В чемпионской речи Медведев обратился к Рублеву, намекнув на ноябрьскую реплику Циципаса: «Помню, недавно один игрок сказал, что у него не очень много инструментов. Я это читал и думал: «Как такое вообще можно говорить?»

«Если честно, я не сразу сориентировался. Сначала не понял, что он имеет в виду. Потом спросил: «Кто это сказал?» Потом понял (улыбается). Я немного не сориентировался.

Не знаю, мне нечего сказать. Когда Стефанос это сказал, я даже не принял его слова на свой счет, потому что я тоже эмоционален и знаю, что можно сказать или сделать на эмоциях. Далеко ходить не надо, вы видите, что иногда я не очень хорошо веду себя на корте.

Конечно, в тот момент я его понимал, поэтому даже не принял это на свой счет. Плюс ко всему, позже он ко мне подошел и извинился. Еще лучше, что он это сделал.

Больше мне нечего добавить».

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