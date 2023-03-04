Рублев о словах Циципаса про «инструменты»: «Я даже не принял это на свой счет, потому что знаю, что можно сказать или сделать на эмоциях»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Андрей Рублев ответил, как отреагировал на слова Даниила Медведева про Стефаноса Циципаса во время церемонии награждения в Дубае.

В чемпионской речи Медведев обратился к Рублеву, намекнув на ноябрьскую реплику Циципаса: «Помню, недавно один игрок сказал, что у него не очень много инструментов. Я это читал и думал: «Как такое вообще можно говорить?»

«Если честно, я не сразу сориентировался. Сначала не понял, что он имеет в виду. Потом спросил: «Кто это сказал?» Потом понял (улыбается). Я немного не сориентировался.

Не знаю, мне нечего сказать. Когда Стефанос это сказал, я даже не принял его слова на свой счет, потому что я тоже эмоционален и знаю, что можно сказать или сделать на эмоциях. Далеко ходить не надо, вы видите, что иногда я не очень хорошо веду себя на корте.

Конечно, в тот момент я его понимал, поэтому даже не принял это на свой счет. Плюс ко всему, позже он ко мне подошел и извинился. Еще лучше, что он это сделал.

Больше мне нечего добавить».

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19 комментариев

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Helga Kl
Ответ SaltyRose
Не, он этим двоим сразу проиграет :)))
Ну всё равно хоть с пяток надо набрать)
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Helga Kl
Ответ Alla Tishkova
Саня )
Можно взять, но без шансов на победу разумеется), а Саня на такое не подпишется
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zzzeeerrrooo
Ответ Alexandr Sokolov
Тем временем Андрей играл в финале, Ципа все сидит в интернете и комментирует))
Ципрас играл в финале АО
+1
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+1
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SaltyRose
Ответ Alla Tishkova
Саня )
Зверев? Зверев красавчик, но конкретно на конкурсе mister tennis hair он тоже проиграет. :)
0
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tanith
Ответ SaltyRose
Ну вот, классический дуализм :))) они нужны друг другу
не, Стефу плевать на него, это Даниил, наверняка, новый красивый влог про Дубай уже посмотрел 100% ( сегодня вышел)
0
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SaltyRose
Ответ Helga Kl
Надо ещё тогда претендентов. Кто там у нас ещё из волосатых?) Янник? У Лисёнка волосы просто огонь)
Не, он этим двоим сразу проиграет :)))
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Alla Tishkova
Ответ Helga Kl
Надо ещё тогда претендентов. Кто там у нас ещё из волосатых?) Янник? У Лисёнка волосы просто огонь)
Саня )
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SaltyRose
Ответ tanith
нет, злая роль тут одна и она данечкина.
Ну вот, классический дуализм :))) они нужны друг другу
0
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Helga Kl
Ответ SaltyRose
Я думаю, надо им устроить конкурс - у кого волосы красивее? :)
Надо ещё тогда претендентов. Кто там у нас ещё из волосатых?)
Янник? У Лисёнка волосы просто огонь)
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Sawka-promakawka
Ответ tanith
такие люди как Андрей делают планету лучше, такие как Даниил - множат и множат конфликты.
А такие как Стефанос?
+1
0
+1
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tanith
Ответ Светлана Менова
А такие, как Циципас, преумножают зло.
нет, злая роль тут одна и она данечкина.
+3
-2
+1
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SaltyRose
Ответ Helga Kl
Какой же он обезоруживающе хороший)
Я думаю, надо им устроить конкурс - у кого волосы красивее? :)
0
0
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Светлана Менова
Ответ tanith
такие люди как Андрей делают планету лучше, такие как Даниил - множат и множат конфликты.
А такие, как Циципас, преумножают зло.
+5
-4
+1
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Андрей
Ответ tanith
такие люди как Андрей делают планету лучше, такие как Даниил - множат и множат конфликты.
Они оба добряки)
+3
-1
+2
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tanith
такие люди как Андрей делают планету лучше, такие как Даниил - множат и множат конфликты.
+4
-3
+1
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Helga Kl
Какой же он обезоруживающе хороший)
+11
-1
+10
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Alexandr Sokolov
Тем временем Андрей играл в финале, Ципа все сидит в интернете и комментирует))
+3
0
+3
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Nikolay Stavrogin
Ну Андрюха светлый парень, это даже без этой ситуации и реакции на нее было понятно
+14
-2
+12
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Lanapiano
Ну просто обезоруживает доброта и искренность Андрея.
+20
0
+20
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