Циципас извинился перед Рублевым за слова про «инструменты»: «Просто хотел немного его разозлить перед следующим матчем, чтобы он играл еще лучше»

извинился за свои слова об , сказанные после их матча на итоговом турнире.

«То, что я сказал на пресс-конференции, было несправедливо по отношению к нему и неправильно. Я просто хотел немного его разозлить перед следующим матчем, чтобы он играл еще лучше. Не буду объяснять причины – по-моему, они очевидны.

Я очень хотел, чтобы Андрей выиграл следующий матч, хотел подлить масла в огонь, чтобы он был еще более голодным и сосредоточенным. Его победа [над ] – была моим единственным способом завершить сезон в топ-3.

Я решил немного так поиграть. Но, конечно, лучше всего было бы самому выиграть.

Андрей – прекрасный игрок. У него богатый арсенал, который он отлично использует. Он умеет бить очень сильно. Он как будто нового поколения.

Не думаю, что его игра ограниченная. Он уже много лет показывает, что способен бороться с лучшими. Он один из самых дисциплинированных игроков в туре, большой профессионал.

Еще он очень веселый парень, прекрасная душа, мне нравится проводить с ним время. Он невероятно дружелюбный, относится к себе с юмором.

Жалею ли я о том, что сказал? Да, жалею. Это было не очень красиво. Мне было очень больно, что я не смог побороться за титул на итоговом турнире , и я пытался выплеснуть негативную энергию. Но сделал это безответственно и неправильно.

Если мы с ним увидимся, конечно, я бы хотел попросить прощения за то, что так о нем подумал. Потому что на самом деле я о нем так не думаю».

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