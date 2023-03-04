Медведев о Рублеве: «Недавно один игрок сказал, что у него не очень много инструментов. Надеюсь, он еще много раз его обыграет»
Даниил Медведев обратился к Андрею Рублеву после финала в Дубае. Медведев победил 6:2, 6:2.
«Хочу поздравить Андрея с отличной неделей.
Помню недавно один игрок (Стефанос Циципас – Sports.ru) сказал, что у него не очень много инструментов. Я это читал и думал: «Как такое вообще можно говорить?» Андрей – один из самых умелых игроков в туре.
Он пока не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он может выиграть «Большой шлем». И я надеюсь, что он еще много раз обыграет того, кто это сказал. Очень ему этого желаю.
Сейчас люди еще начинают понимать, что Андрей – один из самых добрых людей в туре. Но я хочу громко это сказать, чтобы все знали».
Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
А нелепые перлы циципаса выкладывает куча теннисных пабликов,на которые подписаны почти все теннисисты
Он сказал в одном интервью, что, раз Циципас на него жалуется, значит, он будет обижать его сильнее, ну вот - видим, это был не блеф.
Даже тогда,проиграв Рублеву,вместо того,чтобы признать,что тот был сильнее,он пошел проходиться по его ограниченному теннисному потенциалу.
А потом его фанаты удивляются,почему этого маменькиного сынка буллят в туре все,кому не лень
Я не понял, зачем Даниил вообще затронул эту тему, но забавно, что это слова Циципаса, у которого с Андреем равная личка 5-5))) Ладно бы, если бы эти слова сказали Джокович, Медведев, Зверев,Фриц, с которыми у Андрея в личке плохо, но Стефан????