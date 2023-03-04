Медведев о Рублеве: «Недавно один игрок сказал, что у него не очень много инструментов. Надеюсь, он еще много раз его обыграет»

обратился к Андрею Рублеву после финала в Дубае. Медведев победил 6:2, 6:2.

«Хочу поздравить Андрея с отличной неделей.

Помню недавно один игрок ( – .ru) сказал, что у него не очень много инструментов. Я это читал и думал: «Как такое вообще можно говорить?» Андрей – один из самых умелых игроков в туре.

Он пока не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он может выиграть «Большой шлем». И я надеюсь, что он еще много раз обыграет того, кто это сказал. Очень ему этого желаю.

Сейчас люди еще начинают понимать, что Андрей – один из самых добрых людей в туре. Но я хочу громко это сказать, чтобы все знали».

Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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