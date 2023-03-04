Медведев о Рублеве: «Недавно один игрок сказал, что у него не очень много инструментов. Надеюсь, он еще много раз его обыграет»

Теги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев обратился к Андрею Рублеву после финала в Дубае. Медведев победил 6:2, 6:2.

«Хочу поздравить Андрея с отличной неделей.

Помню недавно один игрок (Стефанос ЦиципасSports.ru) сказал, что у него не очень много инструментов. Я это читал и думал: «Как такое вообще можно говорить?» Андрей – один из самых умелых игроков в туре.

Он пока не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он может выиграть «Большой шлем». И я надеюсь, что он еще много раз обыграет того, кто это сказал. Очень ему этого желаю.

Сейчас люди еще начинают понимать, что Андрей – один из самых добрых людей в туре. Но я хочу громко это сказать, чтобы все знали».

Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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48 комментариев

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sedric
Ответ RAFA_EL
Так Ципа в разы талантливее и скиловее бездарного Рубля.
Ох уж этот скилловый Циципас, которого старики держат на поводке, одногодка Медведев держит на поводке, а теперь еще и молодежь держит на поводке. В определенных аспектах он конечно лучше Рублева, но он далеко не гений игры, чтобы кому-то на что-то указывать в игровом плане.
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Helga Kl
Ответ Valery24
Пусть мамаша и его семья тоже успокоятся. А нелепые перлы циципаса выкладывает куча теннисных пабликов,на которые подписаны почти все теннисисты
не забудь добавить, что мужики, которые за него болеют сплошь заднеприводные...
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tanith
Ответ SaltyRose
Медвед, в смысле? Ну да, Даня любит трэшток и истерики устраивает на корте, но, если честно, мне пофиг :) я нормально к нему отношусь. Он сказал в одном интервью, что, раз Циципас на него жалуется, значит, он будет обижать его сильнее, ну вот - видим, это был не блеф.
зрелые люди в 27 лет не занимаются школьным буллингом. Когда-то он перейдет черту в своей истерике и словит карму.
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Valery24
Ответ tanith
Даниил, твоя обсессия насчет Стефаноса становится опасной, обратись к специалисту. 100% следит за всей медийной активностью Стефа. Так тревожит его душу любые слова, любые оценки Стефа.
Пусть мамаша и его семья тоже успокоятся.
А нелепые перлы циципаса выкладывает куча теннисных пабликов,на которые подписаны почти все теннисисты
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SaltyRose
Ответ tanith
и этот человек хочет чтоб ему верили что он не был зачинщиком того скандала?
Медвед, в смысле? Ну да, Даня любит трэшток и истерики устраивает на корте, но, если честно, мне пофиг :) я нормально к нему отношусь.
Он сказал в одном интервью, что, раз Циципас на него жалуется, значит, он будет обижать его сильнее, ну вот - видим, это был не блеф.
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Valery24
Ответ tanith
и этот человек хочет чтоб ему верили что он не был зачинщиком того скандала?
Какого скандала?медведева обозвал **русским человек,у которого мать-русская. Проигрывать достойно он никогда не умел и не умеет.
Даже тогда,проиграв Рублеву,вместо того,чтобы признать,что тот был сильнее,он пошел проходиться по его ограниченному теннисному потенциалу.
А потом его фанаты удивляются,почему этого маменькиного сынка буллят в туре все,кому не лень
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RAFA_EL
Ответ sedric
Он то может отчасти и ограниченный, но явно не Циципасу, которого куда более одаренные игроки ни раз мокали в грязь лицом на корте, об этом говорить.
Так Ципа в разы талантливее и скиловее бездарного Рубля.
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tanith
Даниил, твоя обсессия насчет Стефаноса становится опасной, обратись к специалисту. 100% следит за всей медийной активностью Стефа. Так тревожит его душу любые слова, любые оценки Стефа.
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Dym86
Ответ maSha
Поглумился чем? Тем, что назвал его одним из самых мастеровитых в туре? И признал, что Андрей всегда доставляет ему проблемы? Воистину, каждый слышит то, что хочет услышать.)))
Надеюсь Рублёв услышал хорошее! Он ведь добрейший человек в туре.
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sedric
Ответ LeNok
Он сегодня косую неплохо подавал пару раз.Видно что работа ведётся и улучшения в игре есть...а вот Стёпа бы над своим бх хоть работать начал бы..это ж кошмар для пролетающих во время матча птиц.Даня в форме этот бекхэнд съест только так и не подавится
Степану, чтобы над чем-то работать, нужно для начала выйти из зоны комфорта. А его все устраивает. Для самоуспокоения, он еще один твиттер-аккаунт заведет.
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maSha
Ответ Dym86
Хельга, мне тоже не понравилось. Типа и как будто заступился, а так же и показал своё превосходство, поглумился.
Поглумился чем? Тем, что назвал его одним из самых мастеровитых в туре? И признал, что Андрей всегда доставляет ему проблемы? Воистину, каждый слышит то, что хочет услышать.)))
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tanith
Ответ SaltyRose
Слава богу, этот игрок извинился за то, что сказал это на эмоциях.
и этот человек хочет чтоб ему верили что он не был зачинщиком того скандала?
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sedric
Ответ Антон Тимофеев
Мне кажется, что вот как раз Рублеву имеет смысл подавать вторую как первую. По крайней мере, если ведет 30-0 или 40-0, 40-15, почему бы и нет?
Видимо боится, что превратится в Камилу Джорджи)
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LeNok
Ответ Антон Тимофеев
Мне кажется, что вот как раз Рублеву имеет смысл подавать вторую как первую. По крайней мере, если ведет 30-0 или 40-0, 40-15, почему бы и нет?
Он сегодня косую неплохо подавал пару раз.Видно что работа ведётся и улучшения в игре есть...а вот Стёпа бы над своим бх хоть работать начал бы..это ж кошмар для пролетающих во время матча птиц.Даня в форме этот бекхэнд съест только так и не подавится
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tanith
Ответ ProLL
Аххаххаха, Булли Медведев во всей красе)) Уверен, щас ещё Кирьос подключится.
разве это достойно от 27 летнего? у него голова 15летнего обиженного подростка, занимающегося буллиногом в школе. Некрасиво лезть в чужие отношения, когда 2 других игрока кого это касалось проблемы решили. Даниил свою карму еще словит. После таких выпадов кто-то еще поверит что их ту ссору инициировал не данечка.
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Valentin Kompaneytsev
Рад за Медведева и Рублёва, спасибо парни. Даниила с победой!
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Антон Тимофеев
Ответ sedric
Ну по факту, карьера Циципаса успешнее карьеры Рублева только лишь в том, что у Циципаса лучше первая и вторая и он лучше лезет к сетке. Рублевские и форхенд и сейчас уже бекхенд лучше. Циципас такой же ограниченный, игру которого умные игроки читают как открытую книгу. Поэтому он у них в клиентах и ходит.
Мне кажется, что вот как раз Рублеву имеет смысл подавать вторую как первую. По крайней мере, если ведет 30-0 или 40-0, 40-15, почему бы и нет?
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LeNok
Ответ Helga Kl
УУУ, медные трубы горят и сияют! )) Джока речи не получается копировать, там широта души нужна, благородство, такт наконец. Надеюсь Андрей по наивности своей и доброте не понял, что его опустили (
кто и где его опустил?
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Антон Тимофеев
Так или иначе Рублев хотя бы раз(а иногда и больше) обыгрывал Джоковича(1), Надаля(1),Федерера(1), Маррея(1),Вавринку(1), Медведева(2),Тима(5!), Чилича(4), Циципаса(5), Зверева(1), ...Скальпов Андрей собрал вполне прилично)))
Я не понял, зачем Даниил вообще затронул эту тему, но забавно, что это слова Циципаса, у которого с Андреем равная личка 5-5))) Ладно бы, если бы эти слова сказали Джокович, Медведев, Зверев,Фриц, с которыми у Андрея в личке плохо, но Стефан????
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Dym86
Ответ Helga Kl
УУУ, медные трубы горят и сияют! )) Джока речи не получается копировать, там широта души нужна, благородство, такт наконец. Надеюсь Андрей по наивности своей и доброте не понял, что его опустили (
Хельга, мне тоже не понравилось. Типа и как будто заступился, а так же и показал своё превосходство, поглумился.
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sedric
Ответ Антон Тимофеев
Над бэкхендом и менталкой Рубль явно поработал в последнее время, так что получше у него стало. Вот, вторая - это ужас(((
Ну по факту, карьера Циципаса успешнее карьеры Рублева только лишь в том, что у Циципаса лучше первая и вторая и он лучше лезет к сетке. Рублевские и форхенд и сейчас уже бекхенд лучше. Циципас такой же ограниченный, игру которого умные игроки читают как открытую книгу. Поэтому он у них в клиентах и ходит.
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sfilatov13
Ответ Sincere
ахахаах))) эта прелестная война между ними будет вечна
СВО*
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Антон Тимофеев
Ответ sedric
Он то может отчасти и ограниченный, но явно не Циципасу, которого куда более одаренные игроки ни раз мокали в грязь лицом на корте, об этом говорить.
Над бэкхендом и менталкой Рубль явно поработал в последнее время, так что получше у него стало. Вот, вторая - это ужас(((
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sedric
Ответ RAFA_EL
так все по делу сказали.Рублей ограниченный игрок.
Он то может отчасти и ограниченный, но явно не Циципасу, которого куда более одаренные игроки ни раз мокали в грязь лицом на корте, об этом говорить.
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maSha
Ответ Sincere
ахахаах))) эта прелестная война между ними будет вечна
Это уже бренд.)))
+3
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