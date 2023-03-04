Рублев о начале карьеры Медведева: «У Даниила не было большой финансовой поддержки, но я никогда от него не слышал, что ему не повезло»

поздравил с победой на турнире в Дубае. Медведев выиграл финал со счетом 6:2, 6:2.

«Даниил меня сегодня уничтожил! [Я взял] всего четыре гейма. Не знаю, как он это делает, он выиграл три титула подряд. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью уничтожен.

Я никогда не говорил это Даниилу лично: я его очень уважаю. Он настоящий чемпион и очень вдохновляет игроков, потому что, понятное дело, мы знаем друг друга с детства.

У Даниила не было большой финансовой поддержки, но я никогда от него не слышал, что ему не повезло или что он не получил такую поддержку, как другие игроки. Он просто упорно работал и доказал, что он настоящий чемпион».

Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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