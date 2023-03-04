Рублев о начале карьеры Медведева: «У Даниила не было большой финансовой поддержки, но я никогда от него не слышал, что ему не повезло»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев поздравил Даниила Медведева с победой на турнире в Дубае. Медведев выиграл финал со счетом 6:2, 6:2.

«Даниил меня сегодня уничтожил! [Я взял] всего четыре гейма. Не знаю, как он это делает, он выиграл три титула подряд. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью уничтожен.

Я никогда не говорил это Даниилу лично: я его очень уважаю. Он настоящий чемпион и очень вдохновляет игроков, потому что, понятное дело, мы знаем друг друга с детства.

У Даниила не было большой финансовой поддержки, но я никогда от него не слышал, что ему не повезло или что он не получил такую поддержку, как другие игроки. Он просто упорно работал и доказал, что он настоящий чемпион».

Медведев – лучший теннисист мира прямо сейчас: 3 титула за 3 недели и неудержимая игра

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9 комментариев

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Valery24
Ответ maSha
Родители Дани обращались к Островскому за поддержкой, но тот отказал, мотивируя тем, что уже вложился в Потапову и двоих не потянет. Это из интервью самого Александра. Так что её упомянули здесь весьма кстати.)
Да,а отец продал квартиру в Москве,чтобы переехать во Францию и попытаться построить карьеру сыну.
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roentgen
Ответ Великий Алонсо
Зато одной блатной теннисистке которую выбрали вместо Рыбакиной, лям баксов на развитие за несколько лет выстегнули и ничего не может толком. Вот она разница в таланте, желании и упорстве
что значит "ничего"? Она поступательно прогрессирует и ей далеко не 27
+3
0
+3
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maSha
Ответ Привет Этоя
А зачем здесь все это?
Родители Дани обращались к Островскому за поддержкой, но тот отказал, мотивируя тем, что уже вложился в Потапову и двоих не потянет. Это из интервью самого Александра. Так что её упомянули здесь весьма кстати.)
+8
0
+8
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87mores
Ответ Привет Этоя
А зачем здесь все это?
За тем, что деньги выделяются не талантливым, а блатным. Вы неспособны выстроить логический ряд?
+1
0
+1
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Привет Этоя
Ответ Великий Алонсо
Зато одной блатной теннисистке которую выбрали вместо Рыбакиной, лям баксов на развитие за несколько лет выстегнули и ничего не может толком. Вот она разница в таланте, желании и упорстве
А зачем здесь все это?
+2
0
+2
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Эмма Ши
Хорошо сказал!
+8
-1
+7
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Power Pool
Ответ Великий Алонсо
Зато одной блатной теннисистке которую выбрали вместо Рыбакиной, лям баксов на развитие за несколько лет выстегнули и ничего не может толком. Вот она разница в таланте, желании и упорстве
кто это
+3
-1
+2
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Великий Алонсо
Зато одной блатной теннисистке которую выбрали вместо Рыбакиной, лям баксов на развитие за несколько лет выстегнули и ничего не может толком. Вот она разница в таланте, желании и упорстве
+21
-6
+15
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Холден Колфилд
Отличные слова! Молодец Андрей!
+23
-1
+22
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