Вашеро о прорыве в Шанхае: «Звучит почти нереально, но я еще летом думал об этом турнире. Понимал, что это будет мой главный шанс до конца года»

Валентин Вашеро рассказал, как изменится его карьера после «Мастерса» в Шанхае.

Монегаск поднялся с 204-й на 40-ю строчку рейтинга ATP.

– Теперь вы вошли в топ-40. Начинается новый этап вашей карьеры, впереди турниры более высокого уровня. Что вы от этого ждете?

– Честно говоря, даже не знаю, какой у меня теперь рейтинг.

– 40-й.

– 40-й? Потрясающе (смеется) Если серьезно, то перед этим турниром у меня была цель – попасть в топ-100 до конца сезона. Я понимал, насколько это сложно: выиграть даже один «Челленджер» непросто. Поэтому, чтобы приблизиться к цели, нужно было брать не один титул.

Звучит почти нереально, но я еще летом думал именно об этом турнире. Понимал, что это будет мой главный шанс до конца года, особенно с учетом того, что у меня появлялась возможность сыграть квалификацию на крупном уровне. Я говорил себе: если хочу попасть в сотню, здесь нужно выступить хорошо. Но, конечно, я не мог представить, насколько хорошо все сложится. Это просто потрясающе, – сказал Вашеро на пресс-конференции.

Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
