Рублев о детском фото, которое выложил Медведев: «Это фэйк 😂»

заявил, что детское фото с – фэйк. Вчера его выложил сам Медведев и многие теннисные ресурсы.

«Это фэйковое фото 😂😂. Там был румынский игрок, а не Даниил 😂😂», – написал Рублев в комментариях к посту с этим фото в инстаграме.

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

Медведев прекрасен! Прервал серию из 20 побед Джоковича и вышел в 3-й финал подряд

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