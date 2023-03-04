Рублев о детском фото, которое выложил Медведев: «Это фэйк 😂»

Теги ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев заявил, что детское фото с Даниилом Медведевым – фэйк. Вчера его выложил сам Медведев и многие теннисные ресурсы.

«Это фэйковое фото 😂😂. Там был румынский игрок, а не Даниил 😂😂», – написал Рублев в комментариях к посту с этим фото в инстаграме.

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

Медведев прекрасен! Прервал серию из 20 побед Джоковича и вышел в 3-й финал подряд

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5 комментариев

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Dym86
Странно так, девушки 1000 раз имидж за жизнь сменят.а парни как выбрали стиль в 12 лет, так и живут.
+4
-2
+2
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Александра Стенмарк
Ответ Кот под ногами майора
Из двух фотографий сделали одну, получилось потешно
А, главное, все уже ясно !
+4
0
+4
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Кот под ногами майора
Из двух фотографий сделали одну, получилось потешно
+7
0
+7
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deuce17
Прически не изменились😂
+8
0
+8
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sfilatov13
по перекошенному рту сразу видно, что это Даниил
+10
-2
+8
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