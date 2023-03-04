Рублев о детском фото, которое выложил Медведев: «Это фэйк 😂»
Андрей Рублев заявил, что детское фото с Даниилом Медведевым – фэйк. Вчера его выложил сам Медведев и многие теннисные ресурсы.
«Это фэйковое фото 😂😂. Там был румынский игрок, а не Даниил 😂😂», – написал Рублев в комментариях к посту с этим фото в инстаграме.
«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?
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