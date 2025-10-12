Вашеро о победе в Шанхае: «Когда я прилетел сюда, даже не был уверен, что сыграю. Решил рискнуть и попал в сетку буквально за день до начала турнира»

Валентин Вашеро поделился эмоциями от победы на турнире в Шанхае.

В финале «Мастерса» он обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша 4:6, 6:3, 6:3. По итогам турнира монегаск поднимется с 204-й на 40-ю строчку рейтинга.

– Что для вас значит эта победа?

– Не знаю. Честно говоря, до конца не понимаю, почему вообще сейчас сижу здесь. Все это кажется безумием. Думаю, осознание придет через несколько дней. Пока хочу просто насладиться моментом. После церемонии я был очень эмоционален – стоять на корте рядом с Артуром было чем-то нереальным. Это особенные мгновения для нас обоих, для всей семьи. Да, победитель только один, но в каком-то смысле выиграли мы все – и наша семья, и сам теннис. Та история, которую мы написали, по-настоящему удивительная. Эмоции зашкаливали.

– Какие впечатления от Шанхая и от этой недели? Что было самым трудным?

– Когда я прилетел сюда, даже не был уверен, что вообще сыграю. Решил рискнуть – был 22-м в списке запасных и попал в сетку буквально за день до начала турнира. Сложностей хватало на каждом этапе. В первом круге квалификации я уступал 6:7, 3:4, во втором отыграл брейк-пойнт при счете 3:4 в решающем сете. В матче с Бубликом тоже проиграл первый сет, но сумел переломить ход встречи. За весь турнир выиграл шесть матчей, в которых уступал первый сет.

Испытаний было много, но я доволен тем, как справился и как реагировал на все происходящее. Сидеть здесь сейчас, после всего, через что пришлось пройти, – ощущение совершенно нереальное, – сказал Вашеро на пресс-конференции.

Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал