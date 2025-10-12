Гилберт о победе Вашеро в Шанхае: «Физическая форма стала ключом к успеху»

Брэд Гилберт отреагировал на победу Валентина Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае.

В финале 204-я ракетка мира обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша – 4:6, 6:3, 6:3.

«[Обращаюсь] к каждому игроку из диапазона 125-400 [рейтинга ATP], в основном выступающему на «Челленджерах»: самое главное – по-настоящему выкладываться на тренировках и в зале. Когда появляется шанс, как это произошло с Валентином Вашеро👍, нужно быть готовым. Именно физическая форма стала ключом к его успеху в Шанхае 👍😎👌👊💪», – твитнул Гилберт.

