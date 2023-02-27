Жена Джоковича показала, как они танцуют под песню The Best: «Праздник в честь долгого романа Новака с теннисом»

Теги Новак Джокович ATP рекорды Елена Джокович Теннис

Елена Джокович поздравила мужа с рекордом по количеству недель в качестве лидера рейтинга.

«Праздник в честь долгого романа Новака с теннисом... О котором все знают (и жена совсем не против, лол) 😜🥰🥳.

НОВАК – ЛУЧШИЙ ТЕННИСИСТ ДОЛЬШЕ ВСЕХ В ИСТОРИИ 😱🥹☺️ (и точка).

378 недель – и это не предел», – написала Джокович, выложив танец под песню The Best в исполнении Тины Тернер.

Рекорды Новака Джоковича: что уже побил, что еще побьет, а что вряд ли успеет?

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1 комментарий

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Julian Slink
Первый и точка!)
песня Harry Styles - As it was больше подошла бы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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