Джокович о том, что побил рекорд Граф: «Очень лестно быть в числе легендарных имен. Конечно, я этим очень горжусь»

высказался о том, что побил рекорд Штеффи Граф по количеству недель в качестве №1.

– В детстве вы могли представить, что так долго пробудете первым? Невероятное достижение. И еще хочу уточнить, получили ли вы какой-нибудь ответ от американского правительства?

– Если честно, в тот момент я и представить такого не мог. В детстве я мечтал выиграть « », стать №1. Я исполнил эти мечты в 2011 году. После этого мне, конечно, захотелось большего. Я и сейчас хочу достичь большего.

Конечно, меня подталкивают цели. Я предан этому спорту так же, как и любой другой игрок. Я, разумеется, знаю, что ничего не гарантировано, что достижения нужно заслужить.

Конечно, это в каком-то смысле абсурдно – столько недель пробыть №1, сравняться со Штеффи Граф, одной из величайших в истории представительниц нашего спорта и среди мужчин, и среди женщин. Очень лестно быть в числе этих легендарных имен. Конечно, я этим очень горжусь.

Что касается Америки, нет, не было никаких новостей с тех пор, как несколько дней назад я пообщался с прессой в Белграде. Пока ситуация не изменилась.

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