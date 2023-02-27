Джокович побил рекорд Граф по количеству недель в качестве №1

Теги Новак Джокович Штеффи Граф ATP рекорды Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович начал 378-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Он обошел Штеффи Граф и стал единоличным лидером обоих туров по количеству недель в этом статусе.

Джокович впервые возглавил рейтинг 4 июля 2011 года после первой победы на «Уимблдоне». Таким образом, он был первым 378 из 587 последних недель (без учета 22 недель, когда рейтинг ATP был заморожен из-за пандемии). В том числе он занимал это место 122 недели подряд.

Рекорды Новака Джоковича: что уже побил, что еще побьет, а что вряд ли успеет?

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11 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Marik5
И это ещё не всё рекорды Ноле , осталось по шлемам догнать и перегнать!!!!!
Догнал же
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master s
Он такой один
+2
-1
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Marik5
И это ещё не всё рекорды Ноле , осталось по шлемам догнать и перегнать!!!!!
+1
-1
0
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sfrrrR
Если другие теннисисты (с помощью Спортса) пытаются держать повестку своими фотосессиями в труселях да пробой нового мороженого, то только Новак Джокович продолжает это делать с помощью побития различных эпохальных рекордов.

Даже спокойно сидя дома на диване.
+5
-2
+3
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VL80
А сколько украли в прошлом году!
2/3 времени за 11 лет первая ракетка, это доминация колоссальная
+7
-2
+5
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Дима Миронов
Ответ Los Galácticos
Рекорды Джоковича начинают уходить куда-то за пределы космоса, золото Олимпиады ему бы еще как-то зацепить и был бы полный флеш-рояль.
если не побьет, будет мотивация для других поколений собрать все трофеи
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Юрий Шептухин
Ответ Los Galácticos
Рекорды Джоковича начинают уходить куда-то за пределы космоса, золото Олимпиады ему бы еще как-то зацепить и был бы полный флеш-рояль.
Это уж слишком. Хватит 6 -го итогового и 8-го Уима в этом году, если РГ зацепит это будет шах и мат.
+2
-1
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Helga Kl
Ну хоть к обеду разродились новостью!
Ајде, дорогой!
+2
-3
-1
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S.Graf
400 по факту
Айде Nо1е, айде! :о)
+4
-4
0
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Istianoff
Поздравляю Императора, один из величайших рекордов в истории тенниса!
+10
-1
+9
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Los Galácticos
Рекорды Джоковича начинают уходить куда-то за пределы космоса, золото Олимпиады ему бы еще как-то зацепить и был бы полный флеш-рояль.
+11
-2
+9
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