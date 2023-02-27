Джокович побил рекорд Граф по количеству недель в качестве №1
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович начал 378-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Он обошел Штеффи Граф и стал единоличным лидером обоих туров по количеству недель в этом статусе.
Джокович впервые возглавил рейтинг 4 июля 2011 года после первой победы на «Уимблдоне». Таким образом, он был первым 378 из 587 последних недель (без учета 22 недель, когда рейтинг ATP был заморожен из-за пандемии). В том числе он занимал это место 122 недели подряд.
Рекорды Новака Джоковича: что уже побил, что еще побьет, а что вряд ли успеет?
Даже спокойно сидя дома на диване.
2/3 времени за 11 лет первая ракетка, это доминация колоссальная
Ајде, дорогой!
Айде Nо1е, айде! :о)