Маррей о прорыве Лехечки: «Он отлично подает, чисто бьет по мячу. Не знаю почему, но многие чешские игроки, лучшие чешские игроки, именно такие»

Энди Маррей поделился ожиданиями от полуфинала в Дохе против Иржи Лехечки.

«Очевидно, он очень хорошо начал этот год. Я тренировался с ним один раз во время травяного сезона в прошлом году, и было видно, что у него потрясающая игра. Он отлично подает, чисто бьет по мячу.

Не знаю почему, но многие чешские игроки, лучшие чешские игроки, именно такие. Он хорошо подает, здорово бьет и справа, и слева. Когда он атакует и уверен в себе, он играет очень хорошо.

Я смотрел кусочек его матча против Рублева, он уступал, но потом внезапно что-то щелкнуло, и до самого конца он играл просто отлично.

Да, мне нужно постараться найти способы сбить его ритм и усложнить ему жизнь. Пока в этом году он играет очень хорошо».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе