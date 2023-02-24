Маррей о прорыве Лехечки: «Он отлично подает, чисто бьет по мячу. Не знаю почему, но многие чешские игроки, лучшие чешские игроки, именно такие»

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Энди Маррей поделился ожиданиями от полуфинала в Дохе против Иржи Лехечки.

«Очевидно, он очень хорошо начал этот год. Я тренировался с ним один раз во время травяного сезона в прошлом году, и было видно, что у него потрясающая игра. Он отлично подает, чисто бьет по мячу.

Не знаю почему, но многие чешские игроки, лучшие чешские игроки, именно такие. Он хорошо подает, здорово бьет и справа, и слева. Когда он атакует и уверен в себе, он играет очень хорошо.

Я смотрел кусочек его матча против Рублева, он уступал, но потом внезапно что-то щелкнуло, и до самого конца он играл просто отлично.

Да, мне нужно постараться найти способы сбить его ритм и усложнить ему жизнь. Пока в этом году он играет очень хорошо».

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1 комментарий

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Tango442
Ну реально! Бердых.. первый матч который приходит на ум, это его игра с Рафой на АО 12.. люто подавал, мячи раскладывал по углам, ралли выдерживал! Ну Бердых, если бы не его бесхребетность, это просто лютое топище был! Вот и этот чех тоже его напоминает… ну посмотрим )
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