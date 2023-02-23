Лехечка о том, что Рублев кричал от злости в их матче: «Это может тебе помочь. Ты видишь, что он сходит с ума – значит, ты хорошо играешь»

Теги ATP Qatar ExxonMobil Open Андрей Рублев Иржи Лехечка Теннис

Иржи Лехечка прокомментировал то, что Андрей Рублев кричал от злости в их матче на турнире в Дохе (4:6, 6:4, 6:3).

«У всех игроков разный подход, все ведут себя по-разному. Для него это что-то естественное, это позволяет ему выплеснуть эмоции.

С одной стороны, это может тебе помочь, потому что ты видишь, что он сходит с ума – значит, ты хорошо играешь. Но в то же время он не теряет сосредоточенность. Поэтому нужно поймать равновесие между тем, что ты доволен игрой, и тем, что ты не можешь расслабиться.

Если против него расслабиться на пару геймов, то ты проиграешь сет. В первом сете все так и было».

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1 комментарий

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Eugenie Nation
В 25 истерит как школьница
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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