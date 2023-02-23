Маррей о том, как сильно хочет выиграть еще один титул: «Хочу выиграть не один»

Теги Энди Маррей ATP Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, насколько сильно хочет выиграть еще один титул. Сегодня он вышел в полуфинал в Дохе.

«Я хочу выиграть не один. Конечно, хочу выиграть титул, но у меня есть и более высокие цели.

Сейчас я создаю себе такую возможность, но, конечно, в сетке остались такие игроки, что просто не будет.

Последние несколько недель я двигаюсь в правильном направлении, и если я продолжу так играть и бороться, то у меня будет не один шанс выиграть титул, а больше».

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3 комментария

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evgeniiios
Представьте что в 2019 году когда Маррей обьявил на пресс-конференции что он скорее всего завершит карьеру из-за бедра, вам говорят, что Федерер и Надаль завершат карьеры раньше Маррея. И вот 2023 год и это уже не кажется шуткой. Невероятно
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(Алекс Кросс
Энди Удивляет ) на БШ Уима может даже Вполне замахнутся на Титул с такой та Весьма Солидной Игрой )
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ugmyanswer
Красавец Энди
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-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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