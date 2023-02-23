Маррей о том, как сильно хочет выиграть еще один титул: «Хочу выиграть не один»

Экс-первая ракетка мира рассказал, насколько сильно хочет выиграть еще один титул. Сегодня он вышел в полуфинал в Дохе.

«Я хочу выиграть не один. Конечно, хочу выиграть титул, но у меня есть и более высокие цели.

Сейчас я создаю себе такую возможность, но, конечно, в сетке остались такие игроки, что просто не будет.

Последние несколько недель я двигаюсь в правильном направлении, и если я продолжу так играть и бороться, то у меня будет не один шанс выиграть титул, а больше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе