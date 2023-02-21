Зверев о травме ноги: «Я больше об этом не думаю. Чувствую, что могу играть довольно свободно»

Александр Зверев рассказал о восстановлении после разрыва связок голеностопа. 25-летний немец травмировался в полуфинале «Ролан Гаррос» и вернулся в тур только в начале этого года.

«Я больше об этом не думаю. Несколько недель назад я все еще получал сигналы от своей ноги. Она иногда болела, но я двигался в нужном направлении и теперь чувствую, что могу играть довольно свободно.

Я чувствовал это в Роттердаме. Мне казалось, что я играл намного лучше, чем в предыдущие недели, хоть и проиграл во втором круге. Но я уступил хорошему игроку, который отлично выступил на той неделе.

С нетерпением жду следующих нескольких недель и надеюсь, что ситуация по-прежнему будет улучшаться».

Также он высказался о неудачной попытке вернуться в тур в сентябре. Зверев планировал сыграть на групповом этапе Кубка Дэвиса, но оставался вне игры до декабря из-за осложнений в виде отека кости.

«Я уже готовился снова начать играть, и тут мне сообщили: «Нет, восстановление займет еще два-три месяца». Психологически для меня это было очень тяжело. Я просто собрал чемоданы и поехал в отпуск.

Я не проходил никакой реабилитации. На самом деле это мне очень помогло, потому что моя нога действительно нуждалась в отдыхе. После операции я слишком сильно хотел вернуться и, возможно, перестарался».

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