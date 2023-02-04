Зверев о победе над Вавринкой в Кубке Дэвиса: «Мой лучший матч после травмы»

прокомментировал победу над в Кубке Дэвиса – 6:4, 6:1.

«Конечно, я очень доволен своей игрой. По-моему, это был мой лучший матч после травмы. Я иду в хорошем направлении и надеюсь, что продолжу прогрессировать.

По-моему, в конце матча я еще прибавил. Очень этим доволен».

Зверева и Кириоса оправдали в домашнем насилии. На одного ничего не нашли, а второй признал вину, но соскочил

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