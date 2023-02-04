Зверев о победе над Вавринкой в Кубке Дэвиса: «Мой лучший матч после травмы»
Александр Зверев прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в Кубке Дэвиса – 6:4, 6:1.
«Конечно, я очень доволен своей игрой. По-моему, это был мой лучший матч после травмы. Я иду в хорошем направлении и надеюсь, что продолжу прогрессировать.
По-моему, в конце матча я еще прибавил. Очень этим доволен».
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