Александр Зверев: «Стопа здорова, но я не на том физическом уровне, на котором был раньше. Скорость не та»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Майкл Ммо Теннис

Александр Зверев прокомментировал поражение от Майкла Ммо во втором круге Australian Open – 6:7(1), 6:4, 6:3, 6:2.

– Как дела?

– Как дела? Думаю, вы сами можете ответить.

– Да. Какие цели вы ставили на турнир, чего хотели достичь, с учетом того, что вы пережили в последние семь месяцев?

– Я уже много отвечал на этот вопрос. У меня не было никаких ожиданий, не было целей. Это просто была хорошая проверка. Я провел пятисетовик, теперь знаю свой уровень физической подготовки. Примерно все.

Мне еще далеко до того, где я был раньше.

Стопа здорова, но я не на том физическом уровне, на котором был раньше. Скорость не та. Физическая подготовка не такая хорошая.

Но в последние недели я стабильно прибавлял, и для меня это очень хорошо.

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1 комментарий

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Фрэнк Канистра
мощный вопрос на пресс-конференции: "Как дела?")))))) "Как сам то, елы-палы?" - вариант для следующей прессухи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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