Александр Зверев: «Стопа здорова, но я не на том физическом уровне, на котором был раньше. Скорость не та»

прокомментировал поражение от Майкла Ммо во втором круге – 6:7(1), 6:4, 6:3, 6:2.

– Как дела?

– Как дела? Думаю, вы сами можете ответить.

– Да. Какие цели вы ставили на турнир, чего хотели достичь, с учетом того, что вы пережили в последние семь месяцев?

– Я уже много отвечал на этот вопрос. У меня не было никаких ожиданий, не было целей. Это просто была хорошая проверка. Я провел пятисетовик, теперь знаю свой уровень физической подготовки. Примерно все.

Мне еще далеко до того, где я был раньше.

Стопа здорова, но я не на том физическом уровне, на котором был раньше. Скорость не та. Физическая подготовка не такая хорошая.

Но в последние недели я стабильно прибавлял, и для меня это очень хорошо.

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