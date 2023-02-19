Даниил Медведев: «Когда вчера давал интервью, жена показала меня в телевизоре моей дочери. И она начала улыбаться»

Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в Роттердаме.

«Вчера, когда я после матча давал интервью на корте, моя жена показала меня в телевизоре дочери, которой четыре месяца. И она стала улыбаться. Надеюсь, она то же самое делает сейчас.

Я впервые приехал на этот турнир, по-моему, в 2016-м, и мне сразу тут понравилось. С тех пор я пропустил только один раз – когда в прошлом году играл финал Australian Open – немного сложный был матч. Последние два раза я выступал тут ужасно – Рихард (Крайчек, директор турнира – Sports.ru) знает. Так что рад, что удалось улучшить результат.

И напоследок хочу поблагодарить моего агента, потому что он голландец. Если этого не сделаю, мне прилетит».

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