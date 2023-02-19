Даниил Медведев: «Когда вчера давал интервью, жена показала меня в телевизоре моей дочери. И она начала улыбаться»

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в Роттердаме.

«Вчера, когда я после матча давал интервью на корте, моя жена показала меня в телевизоре дочери, которой четыре месяца. И она стала улыбаться. Надеюсь, она то же самое делает сейчас.

Я впервые приехал на этот турнир, по-моему, в 2016-м, и мне сразу тут понравилось. С тех пор я пропустил только один раз – когда в прошлом году играл финал Australian Open – немного сложный был матч. Последние два раза я выступал тут ужасно – Рихард (Крайчек, директор турнира – Sports.ru) знает. Так что рад, что удалось улучшить результат.

И напоследок хочу поблагодарить моего агента, потому что он голландец. Если этого не сделаю, мне прилетит».

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6 комментариев

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87mores
Ответ Bashibuzuck
Так для него это и есть стимул, он же сказал на той, всей известной прессухе, что теперь он взрослый мужик, который должен зарабатывать и обеспечивать свою семью. Если не видел, посмотри обязательно, сильная речь
Он заработал уже на 3 жизни. А порадовать ребенка появлением на экране - бесценно!
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Bashibuzuck
Ответ 87mores
Пусть тебе это будет стимулом!!!
Так для него это и есть стимул, он же сказал на той, всей известной прессухе, что теперь он взрослый мужик, который должен зарабатывать и обеспечивать свою семью. Если не видел, посмотри обязательно, сильная речь
+5
0
+5
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kyckoba
Как всегда, лучшие послематчевые речи) молодец, Даня, дальше - больше💪🏼
+9
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инок
Улыбка дочери вдохновила Даню на победу в этом турнире. Но это только начало, нужно продолжать прогрессировать...
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87mores
Пусть тебе это будет стимулом!!!
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Lada_ok
Алиса будет гордиться тобой Даниил, сегодня была блестящая игра и победа!
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