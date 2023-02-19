Медведев выиграл 16-й титул в карьере

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев, в финале турнира в Роттердаме обыгравший Янника Синнера 5:7, 6:2, выиграл первый титул в сезоне и 16-й – в карьере.

В первом и последнем матчах турнира россиянин отыгрался с дефицита в сет и прервал семиматчевую победную серию итальянца, на прошлой неделе победившего в Монпелье (счет личных встреч стал 5-0). Медведев выиграл третий финал подряд после того, как в прошлом году проиграл пять подряд.

27-летний Медведев по результатам турнира вернется в топ-10, откуда выпал месяц назад после неудачного выступления на Australian Open.

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