Медведев выиграл 16-й титул в карьере

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев, в финале турнира в Роттердаме обыгравший Янника Синнера 5:7, 6:2, выиграл первый титул в сезоне и 16-й – в карьере.

В первом и последнем матчах турнира россиянин отыгрался с дефицита в сет и прервал семиматчевую победную серию итальянца, на прошлой неделе победившего в Монпелье (счет личных встреч стал 5-0). Медведев выиграл третий финал подряд после того, как в прошлом году проиграл пять подряд.

27-летний Медведев по результатам турнира вернется в топ-10, откуда выпал месяц назад после неудачного выступления на Australian Open.

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23 комментария

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Антон Тимофеев
Российский топ по выигранным титулам:
1)Кафельников - 26 (2 ТБШ +1 финал ТБШ+3 полуфинала ТБШ+ОИ+23 АТП 250-500)
2)Давыденко - 21 (0 финалов ТБШ + 4 полуфинала ТБШ + 3 Мастерса +Итоговый+ 17 АТП 250-500)
3)Медведев - 16 (1 ТБШ + 3 финала ТБШ + 1 полуфинал ТБШ + 4 Мастерса + Итоговый +10 АТП 250-500)
4)Сафин - 15 (2 ТБШ + 2 финала ТБШ+3 полуфинала ТБШ+ 5 Мастерсов+ 8 АТП 250-500)
5)Рублёв - 12 (12 АТП 250-500)
6)Южный - 10 (2 полуфинала ТБШ +10 АТП 250-500)

Что ж, Медведев сегодня обошел Сафина. Впереди Давыденко -21 титул и Кафельников -26. Будет непросто. Сможет ли Даниил стать первым в России по числу титулов?
Теперь по числу титулов АТП(+Шлемы) в Открытую Эру Даниил делит 55-62 место. Был 62-69,15 титулов, Сафин, Хаас,Руседски...
16 титулов также у Вавринки, Ферреро, Изнера, Гаске...Хорошая компания.
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billy_pilgrim
Красава!
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Hardy
Наконец-то
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Lada_ok
Даниил играл в свой умный теннис и, конечно, осьминожил в обороне, молодец!
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инок
Ответ Марина Иванова
Даниил – красавчик! Вроде по счету легко обыграл, но какой же был нервный матч. С очередным титулом, наш чемпион! Ждем новых побед!!!
Синнер просто не знал, как пробить Данину защиту. Медведев доставал любой мяч, и не просто доставал, а сильно и точно отвечал!
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Сергей К
Хороший титул. Придаст уверенности...
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Виталий Желтоусов
Надеюсь что это начало к возвращению на первое место в рейтинге АТР. Игра 🔥
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ЭЮЯ
Ответ N.S.A.8.5
К грунту Медведев должен снова стать первой ракеткой России, Рублёв не тянет.
невелико достижение для бывшего номер один в мире
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Leo Bonart
Ответ N.S.A.8.5
А вы говорили, что Медведев не умеет играть на медленном харде. Но ведь может когда захочет.
Медведев непрерывно учится, в 2020 грунт освоил, теперь до медленного харда добрался
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Nikolay Stavrogin
Медвед что-то типа новой версии Маррея. С биг 3 не очень, но остальных разрывает)
5-0 с Оже и Янником это солидно)
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Сергей К
молодец Даниил!
заслуженно.
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nick-basil
В текущем рейтинге заскочил на №8!
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Эльвин Гульмалиев
Русский медведь просыпается!
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N.S.A.8.5
К грунту Медведев должен снова стать первой ракеткой России, Рублёв не тянет.
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Илья Городищ
Даня молоток! Шикарный турнир, сильную сетку прошел, на неудобном покрытии. Удачи на мастерсах!
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N.S.A.8.5
А вы говорили, что Медведев не умеет играть на медленном харде. Но ведь может когда захочет.
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Maratik1982
С возвращением в элиту Даня!!!! С Победой!!!
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инок
Красивая победа Даниила! Ждем следующих побед!
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Bartez1986
Хороший турнир от Даниила. Преодолел спад. Очередные титулы ещё впереди. Он крутой игрок, как бы его тут не хейтили местные эксперты
+19
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Czarn
Мее-две-дев - Сиин-неер - 5-0!😃😃😃
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Кую коней
Молодца! Так держать
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Марина Иванова
Даниил – красавчик! Вроде по счету легко обыграл, но какой же был нервный матч. С очередным титулом, наш чемпион! Ждем новых побед!!!
+16
-1
+15
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Czarn
Даня, с победой! Прекрасная игра! Ждём продолжения!😃
+14
0
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