Медведев выиграл 16-й титул в карьере
Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев, в финале турнира в Роттердаме обыгравший Янника Синнера 5:7, 6:2, выиграл первый титул в сезоне и 16-й – в карьере.
В первом и последнем матчах турнира россиянин отыгрался с дефицита в сет и прервал семиматчевую победную серию итальянца, на прошлой неделе победившего в Монпелье (счет личных встреч стал 5-0). Медведев выиграл третий финал подряд после того, как в прошлом году проиграл пять подряд.
27-летний Медведев по результатам турнира вернется в топ-10, откуда выпал месяц назад после неудачного выступления на Australian Open.
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1)Кафельников - 26 (2 ТБШ +1 финал ТБШ+3 полуфинала ТБШ+ОИ+23 АТП 250-500)
2)Давыденко - 21 (0 финалов ТБШ + 4 полуфинала ТБШ + 3 Мастерса +Итоговый+ 17 АТП 250-500)
3)Медведев - 16 (1 ТБШ + 3 финала ТБШ + 1 полуфинал ТБШ + 4 Мастерса + Итоговый +10 АТП 250-500)
4)Сафин - 15 (2 ТБШ + 2 финала ТБШ+3 полуфинала ТБШ+ 5 Мастерсов+ 8 АТП 250-500)
5)Рублёв - 12 (12 АТП 250-500)
6)Южный - 10 (2 полуфинала ТБШ +10 АТП 250-500)
Что ж, Медведев сегодня обошел Сафина. Впереди Давыденко -21 титул и Кафельников -26. Будет непросто. Сможет ли Даниил стать первым в России по числу титулов?
Теперь по числу титулов АТП(+Шлемы) в Открытую Эру Даниил делит 55-62 место. Был 62-69,15 титулов, Сафин, Хаас,Руседски...
16 титулов также у Вавринки, Ферреро, Изнера, Гаске...Хорошая компания.
5-0 с Оже и Янником это солидно)
заслуженно.