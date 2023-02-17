Музетти о турнире в Буэнос-Айресе: «Чувствую себя как дома. Итальянская и аргентинская культуры очень близки»

прокомментировал выход в четвертьфинал в Буэнос-Айресе. Он обыграл Педро Качина – 6:2, 6:3.

«Это было непросто, потому что Педро играл хорошо. Он сыграл оба круга, а для меня это был первый матч здесь. Я чувствую себя прекрасно и так было с того момента, как я сюда приехал. Я чувствую себя как дома, хотя мы в Аргентине. Думаю, итальянская и аргентинская культуры очень близки. Так что я доволен победой, потому что играл в отличный теннис».

Теперь он поборется с Хуаном Пабло Варильясом.

«Он победил , поэтому я считаю, что он очень хорошо играет. Я должен сосредоточиться на себе, на своем теннисе и постараться играть так же стабильно, как сегодня».

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