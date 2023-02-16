«Один из его сыновей сказал: «Па, можешь уйти с корта, чтобы мы поиграли?» Бывший директор Nike – о Федерере и его детях

Бывший директор Nike по теннису Майк Накаджима в новой книге о Роджере Федерере поделился воспоминаниями об общении со швейцарцем.

Книга «Эффект Роджера Федерера» теннисного обозревателя Саймона Кэмберса вышла на этой неделе.

Накаджима рассказал, что во время «Уимблдона» Nike снимал дом рядом с турниром, где игроки, спонсируемые компанией, могли проводить время.

«У нас был бассейн и теннисный корт. Он был, кстати, в плохом состоянии, и нам потом пришлось его перестелить, потому что в остальном дом нам нравился, и мы хотели в нем остаться. Мы нарисовали на корте свуш, все стало супер.

Корт был виден из окна моей комнаты, так что однажды в 2016-м я видел, как Роджер накидывал мячи своим детям. Было почти неловко смотреть, как великий Роджер Федерер играет на таком ужасном корте. А потом он мне еще рассказал, что один из его сыновей сказал: «Па, можешь уйти, чтобы мы поиграли?» И он ушел. Я тогда спросил: «Тебя когда последний раз с корта выгоняли, Родж?» Он только улыбнулся».

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе