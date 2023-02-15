Бывший директор Nike о переходе Федерера к Uniqlo в 2018-м: «Чудовищно, что мы потеряли такого человека. Я до сих пор разочарован»

Бывший директор Nike Майк Накаджима оценил переход к Uniqlo, произошедший в 2018 году.

«Нельзя было этого допустить. Чудовищно, что мы потеряли такого человека. Роджер Федерер должен был до конца карьеры остаться с Nike. Как Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Тайгер Вудс. Он стоит в одном ряду с величайшими спортсменами всех времен. Я до сих пор разочарован. Но это случилось. Мне нужно с этим смириться. Это было не мое решение, и я в этом не участвовал».

Федерер ушел из тенниса миллиардером. Хотя еще в 2005-м жил без агента и недополучал

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