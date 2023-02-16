Дарья Касаткина: «Джокович большинство побед одерживает, не показывая выдающуюся игру. Мой тренер называет такие матчи «коммерческими»

Теги Новак Джокович ATP WTA Анетт Контавейт Дарья Касаткина Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как ее мотивируют соперницы.

«Я, например, благодарна Анетт Контавейт. Мы с ней дружим, поэтому мне легко это признать [чем про Арину Соболенко]. Когда она в прошлом году вошла в десятку и поднялась на вторую строчку, это меня очень воодушевило. Я поняла, что и мне до этого не так уж далеко.

Одно дело – когда ты молода и только начинаешь и видишь в топе Кербер, Халеп, Серену. Глядя на них, думаешь, что тебе до них как до Луны, что они слишком сильны. Но когда видишь на этих позициях кого-то, с кем вместе росла, с кем соревновалась бок о бок или даже обыгрывала, понимаешь, что большие титулы и вершина рейтинга не так уж недосягаемы и что, может, я тоже смогу.

Все мы люди. И все прибавляют и хотят побеждать. Когда постоянно выигрываешь, на тебе становится больше давления, потому что все ждут от тебя только побед. Так всегда происходит, но и игрок не может побеждать всегда – если только он не Рафа, Роджер или Новак.

Теннис – это игра, и все борются за победы. Это не стометровка: ты самый быстрый, значит, покажешь лучшее время. В теннисе борьба начинается заново каждую неделю. Это тяжело. 

[В прошлом году на «Ролан Гаррос»] я поняла, что важно выигрывать матчи легко, потому что так будешь свежее к следующему. Не могу сказать, что я тогда чувствовала себя невероятно или играла как-то потрясающе. Просто играла как следует и выигрывала матчи – может, так даже лучше. Если взять, например, Джоковича, то, честно говоря, мне кажется, что он именно так выигрывает большинство своих титулов – по большей части он не показывает какую-то выдающуюся игру – просто приличный уровень.

Мой тренер называет такие матчи partido comercial, коммерческими. Это, например, 6:3, 6:3, 6:4, 6:3. Немного борьбы, но в итоге достаточно уверенная победа, которую все и предвидели. И я считаю, важно до решающих стадий экономить энергию, играя такие матчи».

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4 комментария

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Юрий Шептухин
Лучше бы молчала. По красоте и уровню игры последние 8 месяцев остальные в подметки не годятся. Пару лет было после травмы тягомотиной занимался последний сезон нет вопросов даже по зрелищности по силе и так понятно.
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Natta
Не показывая выдающуюся игру? Алькараз говорит Джокович играет как Бог, только что читала Циципаса «Джокович достиг самого высокого уровня, который может предложить теннис и каждый год показывает, что он лучше чем в прошлом году». Тоже самое о нем говорят Джим Оконнор, Маккинрой, Де Минор после матча, но Касаткиной виднее
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kjma
Кербер до 28 лет всё собирала по кирпичику. Учись)
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Pikachu Pikachu
Титул нельзя одержать, его можно завоевать
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