Дарья Касаткина: «Джокович большинство побед одерживает, не показывая выдающуюся игру. Мой тренер называет такие матчи «коммерческими»

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как ее мотивируют соперницы.

«Я, например, благодарна Анетт Контавейт. Мы с ней дружим, поэтому мне легко это признать [чем про Арину Соболенко]. Когда она в прошлом году вошла в десятку и поднялась на вторую строчку, это меня очень воодушевило. Я поняла, что и мне до этого не так уж далеко.

Одно дело – когда ты молода и только начинаешь и видишь в топе Кербер, Халеп, Серену. Глядя на них, думаешь, что тебе до них как до Луны, что они слишком сильны. Но когда видишь на этих позициях кого-то, с кем вместе росла, с кем соревновалась бок о бок или даже обыгрывала, понимаешь, что большие титулы и вершина рейтинга не так уж недосягаемы и что, может, я тоже смогу.

Все мы люди. И все прибавляют и хотят побеждать. Когда постоянно выигрываешь, на тебе становится больше давления, потому что все ждут от тебя только побед. Так всегда происходит, но и игрок не может побеждать всегда – если только он не Рафа, Роджер или Новак.

Теннис – это игра, и все борются за победы. Это не стометровка: ты самый быстрый, значит, покажешь лучшее время. В теннисе борьба начинается заново каждую неделю. Это тяжело.

[В прошлом году на «Ролан Гаррос»] я поняла, что важно выигрывать матчи легко, потому что так будешь свежее к следующему. Не могу сказать, что я тогда чувствовала себя невероятно или играла как-то потрясающе. Просто играла как следует и выигрывала матчи – может, так даже лучше. Если взять, например, Джоковича, то, честно говоря, мне кажется, что он именно так выигрывает большинство своих титулов – по большей части он не показывает какую-то выдающуюся игру – просто приличный уровень.

Мой тренер называет такие матчи partido comercial, коммерческими. Это, например, 6:3, 6:3, 6:4, 6:3. Немного борьбы, но в итоге достаточно уверенная победа, которую все и предвидели. И я считаю, важно до решающих стадий экономить энергию, играя такие матчи».

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